«Армія дронів» передала більше 2 тисяч українських безпілотників Силам оборони України. Генштаб розподілить та передасть дрони на найгарячіші ділянки фронту.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

— До партії увійшли «пташки» виключно українського виробництва. Серед них — коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Усі БпЛА закупили в межах державної програми, – зазначає Федоров.

«Армія дронів» продовжує передавати безпілотники Силам оборони, адже саме безпілотники завдають колосальних втрат ворогу.

— Лише минулого тижня безпілотниками уражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів. Це мінус мільйони доларів у росіян, – додав міністр.

Нагадаємо, що до кінця цього року «Укроборонпром» поставить кілька сотень дронів на фронт. Загальна потреба Збройних сил наразі становить близько 200 мільярдів гривень на придбання дронів.