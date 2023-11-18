«Армія дронів» передала більше 2 тисяч українських безпілотників Силам оборони України. Генштаб розподілить та передасть дрони на найгарячіші ділянки фронту.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
— До партії увійшли «пташки» виключно українського виробництва. Серед них — коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Усі БпЛА закупили в межах державної програми, – зазначає Федоров.
«Армія дронів» продовжує передавати безпілотники Силам оборони, адже саме безпілотники завдають колосальних втрат ворогу.
— Лише минулого тижня безпілотниками уражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів. Це мінус мільйони доларів у росіян, – додав міністр.
Нагадаємо, що до кінця цього року «Укроборонпром» поставить кілька сотень дронів на фронт. Загальна потреба Збройних сил наразі становить близько 200 мільярдів гривень на придбання дронів.
«Армія дронів» передала більше 2 тисяч українських безпілотників Силам оборони України. Генштаб розподілить та передасть дрони на найгарячіші ділянки фронту.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
— До партії увійшли «пташки» виключно українського виробництва. Серед них — коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Усі БпЛА закупили в межах державної програми, – зазначає Федоров.
«Армія дронів» продовжує передавати безпілотники Силам оборони, адже саме безпілотники завдають колосальних втрат ворогу.
— Лише минулого тижня безпілотниками уражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів. Це мінус мільйони доларів у росіян, – додав міністр.
Нагадаємо, що до кінця цього року «Укроборонпром» поставить кілька сотень дронів на фронт. Загальна потреба Збройних сил наразі становить близько 200 мільярдів гривень на придбання дронів.