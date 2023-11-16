До кінця цього року «Укроборонпром» поставить кілька сотень дронів на фронт. Загальна потреба Збройних сил наразі становить близько 200 мільярдів гривень на придбання дронів.

Про це заявив голова Держслужби спеціального звʼязку та захисту інформації Юрій Щиголь в інтервʼю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, частка «Укроборонпрому» у загальному обсязі закупівель «Армії дронів» для фронту зростає.

«З нуля вона зросла до того, що ми сьогодні в них закуповуємо. А нуль був ще в серпні. З серпня, з моменту, як ми уклали перший контракт, і до сьогодні частка «Укроборонпрому» збільшилася з одного до кількох сотень дронів, які вже законтрактовані. Плануємо отримати їх до кінця року», — сказав Юрій Щиголь.

Він також зазначив, що «Укроборонпром» сьогодні працює і виробляє те, чого не виробляв ніколи раніше упродовж десятків років.

«Вони почали робити FPV-дрони, дрони великої дальності. Ми в них купуємо і постачаємо ЗСУ», — уточнив глава Держспецзвʼязку.

Рада ухвалила закон про військовий ПДФО. Держспецзвʼязок на дрони отримає 13 мільярдів гривень до кінця року і 43 мільярди гривень — наступного.

Щиголь уточнив, що Держспецзвʼязок використає ці кошти для закриття потреб «Армії дронів» на наступний рік.

«До кінця року ми поставимо фронту велику кількість дронів, як і було заплановано, а в січні-лютому не поставили б нічого, якби ці кошти не були передбачені. Перші закупівлі ми провели б тільки в березні. 13 мільярдів гривень допоможуть нам перекрити потребу в січні-лютому. 43 мільярди, я думаю, буде трішки більше, також підуть на забезпечення сил безпеки і оборони дронами. Це не всі кошти, які потрібні. Загальна потреба Збройних сил на сьогодні складає близько 200 мільярдів гривень на придбання дронів», — констатував він.

Нагадаємо, що «Укроборонпром» підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів «Шахед».