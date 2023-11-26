Швеція оголосила про виділення додаткових понад 8 мільйонів євро на реалізацію ініціативи «Зерно з України» (Grain From Ukraine), метою якої є транспортування українського зерна до найбідніших країн.

Про це оголосив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє «Європейська правда».

«Радий оголосити, що Швеція надасть ще 100 мільйонів шведських крон (8,7 мільйона євро) на ініціативу «Зерно з України», що реалізується Всесвітньою продовольчою програмою. Україна продовжує робити внесок у глобально продовольчу безпеку, попри те, що Росія продовжує свою агресивну війну», — йдеться у заяві прем’єра.

Нагадаємо, Україна отримає військові кораблі, які супроводжуватимуть судна у «зерновому коридорі».