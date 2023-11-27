Комунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосили два тендери на утримання в належному стані протягом 2024 року зелених зон, що знаходяться в Корабельному та Інгульському районах міста.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Загалом, на утримання на утримання та прибирання 121 зеленої зони планують витратити 17,5 мільйонів гривень.

Так, в Корабельному районі Миколаєва послуги з прибирання та підмітання вулиць будуть надані на 72 ділянках. На це замовник заклав 7 мільйонів 392 тисячі 998 гривень.

У той час в Інгульському районі за 10 мільйонів 121 тисячу 42 гривні утримуватимуть 121 зелену зону.

Переможець тендеру має виконувати роботи за вказаних у тендерній документації земельних ділянках з 1 січня до 30 червня 2024 року.

Згідно з тендерною документацією, до переліку завдань підрядника входить:

— збір випадкового сміття;

— підмітання;

— очистка доріжок від снігу, льоду та посипання доріжок;

— очищення урн;

— догляд за деревами;

— догляд за чагарниками;

— догляд за багаторічними квітами;

— покос;

— очищення від опалого листя.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» з січня по вересень 2023 року витратило на утримання зелених зон 14,9 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що у цьому році на утримання таких обʼєктів протягом січня-вересня 2023 у Корабельному районі спрямували 1 мільйон 472 тисячі 700 гривень, в Інгульському — 1 мільйон 902 тисячі 500 гривень.

Протягом 12 місяців 2022-го було витрачено загалом 13,7 мільйонів: Заводський район — 3,2 мільйона, Центральний — 5,8 мільйонів, Корабельний — 4,3 мільйона, Інгульський — 326 тисяч.

Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» має намір придбати 511 саджанців дерев та 16 тисяч 420 кущів за 7 мільйонів 726 тисяч 475 гривень. Після чого мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці.

Згодом на бюджетній комісії Олександр Сєнкевич запропонував спрямувати на закупівлю пікапів для військових 7 мільйонів гривень, за які планують висаджувати нові дерева та кущі у місті.