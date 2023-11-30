У житомирській військовій частині знайшли плати з 28-ма кілограмами золота і 60-ма кілограмами срібла на 65 мільйонів гривень. Це майно не було на обліку військової частини.
Про це повідомили в Міністерстві оборони.
Під час перевірки у двох гаражах на території військової частини знайшли блоки з невідомим вмістом. Після огляду з’ясувалося, що в них, за паспортними даними, орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів:
«У ході аудиту встановлено, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Хоча одним із завдань підрозділу було зберігати це майно», — йдеться в повідомленні.
Плати оцінили в 65,66 мільйонів гривень та поставили на облік. Наразі Міноборони з’ясовує, як дорогоцінне майно зникло з обліку.
Матеріали внутрішнього аудиту передадуть правоохоронцям. Міноборони хоче притягнути командира частини до відповідальності.
Нагадаємо, колишньому заступнику міністра оборони України повідомили про підозру у розтраті майже 1 мільярда гривень на постачанні для Збройних сил України непридатної військової форми.
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У житомирській військовій частині знайшли плати з 28-ма кілограмами золота і 60-ма кілограмами срібла на 65 мільйонів гривень. Це майно не було на обліку військової частини.
Про це повідомили в Міністерстві оборони.
Під час перевірки у двох гаражах на території військової частини знайшли блоки з невідомим вмістом. Після огляду з’ясувалося, що в них, за паспортними даними, орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів:
«У ході аудиту встановлено, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Хоча одним із завдань підрозділу було зберігати це майно», — йдеться в повідомленні.
Плати оцінили в 65,66 мільйонів гривень та поставили на облік. Наразі Міноборони з’ясовує, як дорогоцінне майно зникло з обліку.
Матеріали внутрішнього аудиту передадуть правоохоронцям. Міноборони хоче притягнути командира частини до відповідальності.
Нагадаємо, колишньому заступнику міністра оборони України повідомили про підозру у розтраті майже 1 мільярда гривень на постачанні для Збройних сил України непридатної військової форми.