Антимонопольний комітет виявив ознаки змови на торгах з капремонту зеленої зони у Миколаєві, що проводилися в 2019 році.

Про це повідомляє Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

В АМКУ відкрили справу за ознаками можливого вчинення ТОВ «Благоустрій-НК» та ФОП Яковенко А. М. порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час їх спільної участі у торгах, проведених адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради у 2019 році на виконання робіт з капітального ремонту зеленої зони по одній із вулиць міста.

За результатами проведеного дослідження відділення виявило обставини, що можуть свідчити про узгодженість дій згаданих вище учасників торгів.

Раніше фахівці Антимонопольного комітету спіймали на змові двох фізичних осіб-підприємців, які брали участь у закупівлі національних костюмів на Березнегуватщині у 2018 році. За порушення відповідачів оштрафували на 11 тисяч 985 гривень.