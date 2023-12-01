В одній з лікарень Миколаєва встановили сонячну електростанцію. Вона живитиме хірургічне відділення.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

На даху лікарні змонтували сонячні панелі. У закладі також встановили акумулятори, інвертор та інше обладнання. Загальна потужність електростанції становить 20 кіловат, її вартість перевищила 22 тисячі євро. Зазначається, що це перший етап проєкту. У майбутньому планується збільшити потужності сонячної електростанції.

Ця лікарня надає цілий комплекс медпослуг: від амбулаторного лікування до хірургічних втручань. Тому сонячна станція допоможе забезпечить роботу медзакладу навіть під час блекауту.

Головним донором проєкту стала польська компанія «MENLO ELECTRIC S.A.», яка і надала енергоефективне обладнання. Технічне завдання на проєктування виконала громадська організація «Екоклуб».

Нагадаємо, що Вознесенська міська рада, в рамках співробітництва з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, реалізує будівництво станції сонячних батарей.