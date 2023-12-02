Європейський союз збільшив закупівлю ядерного палива у Росії у 2023 році порівняно з довоєнними показниками.

Про це свідчать дані Агентства Євратома з постачання, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За інформацією Агентства, п’ять країн Євросоюзу, які використовують водно-водяні реактори ВВЕР російського зразка, перевищать рівень імпорту ядерного палива з РФ у 2021 році.

«Імпорт країнами, що експлуатують реактори ВВЕР російського дизайну, зріс у 2022 році в порівнянні з 2021 роком, і, швидше за все, зросте в 2023 році в порівнянні з роком, що передував російському вторгненню», — заявив виконувач обов’язків глави Агентства Євратома.

В Агентстві уточнюють, що п’ять країн, які продовжують імпортувати російське ядерне паливо — це Болгарія, Чехія, Фінляндія, Угорщина та Словаччина.

«Підприємства у цих країнах створюють додаткові запаси свіжого палива. Подальші попередні закупівлі, швидше за все, у короткостроковій перспективі сприятимуть збільшенню кількості матеріалів, що надходять на реактори ВВЕР з Росії порівняно з 2021 роком», — додав в. о. глави Агентства.

Раніше повідомлялося, що Молдова відновила імпорт дизельного палива з Росії, хоча ще в першому кварталі поточного року Кишинів не закуповував його у Москви.