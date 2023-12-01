У Миколаєві патрульний поліцейський за гроші передавав дані про померлих ритуальним агентствам.
У пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури повідомили «НикВести», що сьогодні відбулися санкціоновані судом обшуки у поліцейського.
Детективи ДБР та управління Департаменту внутрішньої безпеки, спільно з прокуратурою, діють у рамках розслідування за статтею 361-2 про несанкціонований збут обмежено доступної інформації.
Нагадаємо, у серпні у Миколаєві взяли під варту поліцейського Євгенія Петрука, який за матеріалами Держбюро розслідувань є одним з фігурантів схеми про видачу «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я.
Також, нещодавно, суд відправив у СІЗО колишнього миколаївського поліцейського, що підозрюється в роботі на ФСБ.Відповідно до матеріалів клопотання, підозрюваний систематично через телеграм надавав представнику держави-агресора інформацію про дислокацію підрозділів ЗС України у Миколаєві.
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У Миколаєві патрульний поліцейський за гроші передавав дані про померлих ритуальним агентствам.
У пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури повідомили «НикВести», що сьогодні відбулися санкціоновані судом обшуки у поліцейського.
Детективи ДБР та управління Департаменту внутрішньої безпеки, спільно з прокуратурою, діють у рамках розслідування за статтею 361-2 про несанкціонований збут обмежено доступної інформації.
Нагадаємо, у серпні у Миколаєві взяли під варту поліцейського Євгенія Петрука, який за матеріалами Держбюро розслідувань є одним з фігурантів схеми про видачу «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я.
Також, нещодавно, суд відправив у СІЗО колишнього миколаївського поліцейського, що підозрюється в роботі на ФСБ.Відповідно до матеріалів клопотання, підозрюваний систематично через телеграм надавав представнику держави-агресора інформацію про дислокацію підрозділів ЗС України у Миколаєві.