Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід експоліцейському, підозрюваному в поширенні інформації про дислокацію підрозділів ЗС України.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Відповідно до матеріалів клопотання, підозрюваний систематично через телеграм надавав представнику держави-агресора інформацію про дислокацію підрозділів ЗС України у Миколаєві. Повідомлення, окрім опису об’єктів, містили скріншоти з сервісу «GoogleMaps» з позначеними географічними координатами.

У судовому засіданні підозрюваний категорично заперечив свою провину. Зазначив, що повідомлення, він не надсилав.

Також повідомив, що придбав телефон, що вже був у користування і на нього були встановлені різноманітні додатки для обміну повідомленнями. Чи має він свій особистий обліковий запис у цих програмах йому невідомо, оскільки він не розуміється на цьому.

На уточнююче запитання щодо рівня володіння електронними приладами та програмним забезпеченням, зазначив, що раніше працював в органах поліції на посаді, що передбачала постійну роботу з обчислювальною технікою.

Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків та підозри.

За результатами розгляду, слідчий суддя ухвалила обрати підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою, без права внесення застави.

Нагадаємо, за інформацією СБУ, чоловік працював на російську ФСБ і передавав інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях. Його звільнили з Національної поліції у березні 2023 року. Перебуваючи на посаді він не тільки шпигував для ворога, але й здійснював підривну діяльність проти України. Згодом чоловіка звільнили з правоохоронних органів через скоєння ДТП у нетверезому стані, втім він продовжував працювати на користь РФ.