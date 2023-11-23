На Миколаївщині затримали колишнього правоохоронця, який перебуваючи на посаді передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки.

Чоловік працював на російську ФСБ і передавав інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях. Його звільнили з Національної поліції у березні 2023 року, про це повідомили пресслужби СБУ та прокуратури у Миколаївській області.

За даними слідства, ворожим інформатором є мешканець Миколаєва. З 2016 по 2020 роки він перебував на території тимчасово окупованого Криму та періодично їздив до РФ, де його залучила до співпраці російська спецслужба.

Перебуваючи на посаді він не тільки шпигував для ворога, але й здійснював підривну діяльність проти України. Згодом чоловіка звільнили з правоохоронних органів через скоєння ДТП у нетверезому стані, втім він продовжував працювати на користь РФ.

Як зазначили в СБУ, вони ретельно стежили за кожним кроком російського агента, задокументували його злочинну діяльність і згодом затримали.

За даними правоохоронців, для комунікації із ворогом він використовував «зв’язкових». Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом «Лохматий»), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на ФСБ.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру. Чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, що Служба безпеки України в Миколаївській області викрила російську агентурну мережу з 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ.

Згодом було викрито ще одного агента ФСБ, який працював на «Лохматого», він збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Миколаївщини.