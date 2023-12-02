Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради планує витратити 955 тисяч гривень на ліквідацію несанкціонованих звалищ ручним способом та прибиранням опалого листя.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

У тендерній документації зазначається, що переможець має за 955 тисяч 840 гривень до кінця року ліквідувати несанкціоновані звалища ручним способом – 3744,00 м³ та вивезти опале листя на площі 1860,00 м³.

«Послуга «Ліквідація несанкціонованих звалищ» включає в себе: збирання великогабаритного сміття, гілок та інших предметів колишнього вжитку, які знаходяться на узбіччях доріг району та біля контейнерів для збору ТПВ по зонах прибирання», – зазначено у вимогах тендеру.

Виконавець зобов’язаний виконувати послуги в робочі, святкові, вихідні та інші не робочі дні.

Процес подачі тендерних пропозицій триває до 8 грудня, проведення аукціону заплановане на 11 грудня.

Раніше, омунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосили два тендери на утримання зелених зон, що знаходяться в Корабельному та Інгульському районах міста в належному стані протягом 2024 року.