Одеса достроково погасила кредит на тролейбуси, заощадивши ₴36 млн з бюджету міста

Тролейбус в Одесі, фото: odessatrolley.com

Одеса достроково погасила свою заборгованість за кредитом, який надав Європейський банк реконструкції та розвитку на закупівлю 47 білоруських тролейбусів. Їх придбали ще у 2017-2018 роках.

Загальна сума кредиту складала 8 мільйонів євро. На ці кошти придбали 47 нових низькопідлогових тролейбусів, повідомили в Одеській міській раді.

Відповідно до умов договору, сума кредиту складалася з оплати тіла кредиту та відсоткової ставки за його користування.

«З початку 2023 року сталося значне погіршення світової ринкової кон'юнктури, що призвело до значного зростання суми виплат за кредитом. У звʼязку з цим було погоджено дострокове погашення», — повідомили в міськраді Одеси.

Протягом 2019-2024 років міська влада погасила 3,6 мільйона євро залишку кредиту та сплатила відсотки за його користування у сумі 156,9 тисячі євро.

«Дострокове погашення кредиту з ЄБРР дозволило заощадити бюджетні кошти на суму близько 795 тисяч євро, або 36 мільйонів гривень», — додали там.

Нагадаємо, влада Миколаєва збирається придбати за кредитні кошти 26 автобусів турецького виробництва «Ісузу» завдовжки 9,5 метрів за 4,5 мільйона євро. Кредитні кошти від Європейського банку інвестиційного розвитку буде виплачувати виконавчий комітет Миколаївської міськради протягом 9 років.