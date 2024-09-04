Вечеря з близькими, посиденьки з друзями, побачення – для всіх цих та багатьох інших подій чудовим варіантом є піца. Ця страва не тільки смачна, а й ситна. Крім цього, випічка добре поєднується з іншими видами їжі. У кафе та ресторанах зараз готують десятки різновидів такої їжі. Але яка ж піца в Одесі найкраща? Якщо ви ставитеся цим питанням, тоді ви в правильному місці. У статті розповімо, які популярні піци, а також підкажемо, де їх замовити.

Найпопулярніші види піци та їх склад

Страва з'явилася дуже давно, і з того часу з'явилося безліч варіантів. Це пов'язано з широкими можливостями для експериментування. Кухарі можуть на власний розсуд змінювати тісто, основу та компоненти начинки. Таким чином, клієнтам закладів зараз доступні як класичні, так і авторські різновиди піци.

З одного боку, велика різноманітність їжі знайти те, що ідеально підійде під смакові уподобання. Але, з іншого боку, порівняння займає багато часу. Вихід є - знайти найпопулярніші види піци і вибрати позиції, що сподобалися. Розглянемо кілька таких страв.

4 сири

Це випічка з ніжним та легким смаком, що створюється шляхом поєднання 4-х видів сирів. За основу беруть моцарелу, а до неї додають пармезан, горгонзолу та брі. Корж покривається вишуканим соусом бешамель. Поєднання компонентів робить страву оптимальним варіантом для вегетаріанців та справжніх гурманів, які цінують незвичайні начинки.

Маргарита

Усі популярні види італійської піци починаються з Маргарити. Це класичний варіант, для тих, хто віддає перевагу простій і легкій їжі. Вона випікається на коржі із тонкого тіста, а для основи використовується класичний томатний соус. Для начинки кухарі вибирають стиглі ароматні томати, листочки базиліка та сир.

Капричоза

Якщо цікавлять найвідоміші піци, зверніть увагу на Капричозу. Вона зустрічається у меню багатьох закладів, і не лише в Україні. Готуватися страва на м'якому та тонкому коржі з додаванням салямі, балика, в'ялених томатів, маслин, печериць, томатного соусу та моцарели.

Диябло

Цей різновид періодично очолює рейтинг піци в Одесі та інших містах України. Одна з причин такої популярності – це додавання салямі пепероні. Ковбаса відрізняється злегка гострим солоним смаком та апетитним ароматом. Доповнюється основний компонент болгарським перцем, пармезаном, моцарелою, шпинатом, соусом та чилі. Але враховуйте, що не всім підходять гострі інгредієнти у складі, тому краще заздалегідь уточнити, чи підходить такий варіант.

Гавайська

Якщо ви не проти скуштувати найпопулярніші піци із фруктами, тоді почніть із Гавайської. Особливістю випічки є поєднання курячого філе зі шматочками кисло-солодкого ананаса. Крім цього, у складі є соус, моцарелла та орегано. Додавання незвичайного інгредієнта освіжає смак традиційної випічки, роблячи її особливо смачною.

Де можна спробувати в Одесі?

Вивчивши популярні види піци та склад, ви напевно захочете скуштувати популярну випічку. Зробити це можна у Aleksandr Sann. Суші-бар пропонує доставку найсмачнішої та найзапашнішої страви в різні райони міста. Кухарі тут готують за традиційними італійськими та авторськими рецептами, а відправлення замовлень виконується оперативно.

Суші-бар пропонує широке меню, де представлені десятки популярних варіантів. Для замовлення доступні сирні, м'ясні та овочеві види піци. Є також страви із морепродуктами. На сайті періодично з'являються акції та знижки, що дозволяє купити улюблену їжу вигідніше.

«Джерело: aleksandrsann.od.ua»