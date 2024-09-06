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«Миколаївводоканал» запрошує на роботу фахівців: перелік вакансій

Техніка «Миколаївводоканалу», серпень 2024 року, фото «НикВести»Техніка «Миколаївводоканалу», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Комунальне підприємство «Миколаївводоканал» запрошує на роботу фахівців різних напрямків.

Про це «НикВести» повідомили на підприємстві. 

«Очікуємо на підприємстві фахівців з досвідом роботи, але розглядаємо і кандидатів без досвіду, та з бажанням навчатися й заробляти», – кажуть на підприємстві.

Перелік актуальних вакансій:

  • Інженер-проектувальник 1 категорії;
  • Інженер відділу закупівель;
  • Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 2р-5р;
  • Електрогазозварник 3р-5р;
  • Водій автотранспортних засобів 1 класу;
  • Водій навантажувача 4р;
  • Машиніст екскаватора 5р-6р;
  • Тракторист;
  • Машиніст автовишки та автогідропідіймача;
  • Прибиральник територій;
  • Вантажник.

Комунальне підприємство гарантує:

  • повний соціальний пакет (відпустки, лікарняні, преміювання);
  • офіційне працевлаштування;
  • виконання мобілізаційних завдань, що захищають працівників, які забезпечують життєдіяльність міста, за умови наявності актуальних документів про військовий облік.

Контактний телефон: (0512)58-61-98.

Нагадаємо, через брак водіїв у Миколаєві не можуть пустити на маршрути достатню кількість автобусів. Наразі працевлаштовано лише 30% співробітників.

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