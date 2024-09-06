«Миколаївводоканал» запрошує на роботу фахівців: перелік вакансій

Техніка «Миколаївводоканалу», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Комунальне підприємство «Миколаївводоканал» запрошує на роботу фахівців різних напрямків.

Про це «НикВести» повідомили на підприємстві.

«Очікуємо на підприємстві фахівців з досвідом роботи, але розглядаємо і кандидатів без досвіду, та з бажанням навчатися й заробляти», – кажуть на підприємстві.

Перелік актуальних вакансій:

Інженер-проектувальник 1 категорії;

Інженер відділу закупівель;

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 2р-5р;

Електрогазозварник 3р-5р;

Водій автотранспортних засобів 1 класу;

Водій навантажувача 4р;

Машиніст екскаватора 5р-6р;

Тракторист;

Машиніст автовишки та автогідропідіймача;

Прибиральник територій;

Вантажник.

Комунальне підприємство гарантує:

повний соціальний пакет (відпустки, лікарняні, преміювання);

офіційне працевлаштування;

виконання мобілізаційних завдань, що захищають працівників, які забезпечують життєдіяльність міста, за умови наявності актуальних документів про військовий облік.

Контактний телефон: (0512)58-61-98.

Нагадаємо, через брак водіїв у Миколаєві не можуть пустити на маршрути достатню кількість автобусів. Наразі працевлаштовано лише 30% співробітників.