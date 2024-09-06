«Миколаївводоканал» запрошує на роботу фахівців: перелік вакансій
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- Юлія Бойченко
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11:50, 06 вересня, 2024
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Комунальне підприємство «Миколаївводоканал» запрошує на роботу фахівців різних напрямків.
Про це «НикВести» повідомили на підприємстві.
«Очікуємо на підприємстві фахівців з досвідом роботи, але розглядаємо і кандидатів без досвіду, та з бажанням навчатися й заробляти», – кажуть на підприємстві.
Перелік актуальних вакансій:
- Інженер-проектувальник 1 категорії;
- Інженер відділу закупівель;
- Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 2р-5р;
- Електрогазозварник 3р-5р;
- Водій автотранспортних засобів 1 класу;
- Водій навантажувача 4р;
- Машиніст екскаватора 5р-6р;
- Тракторист;
- Машиніст автовишки та автогідропідіймача;
- Прибиральник територій;
- Вантажник.
Комунальне підприємство гарантує:
- повний соціальний пакет (відпустки, лікарняні, преміювання);
- офіційне працевлаштування;
- виконання мобілізаційних завдань, що захищають працівників, які забезпечують життєдіяльність міста, за умови наявності актуальних документів про військовий облік.
Контактний телефон: (0512)58-61-98.
Нагадаємо, через брак водіїв у Миколаєві не можуть пустити на маршрути достатню кількість автобусів. Наразі працевлаштовано лише 30% співробітників.