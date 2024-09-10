Обладнання для керування вуличним освітленням. Фото з відкритих джерел

Комунальне підприємство Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва планує витратити 5,8 мільйонів гривень на обладнання для керування вуличним освітленням.

Відповідний тендер опубліковано на сайті публічних закупівель Prozorro.

Тендер на закупівлю апаратури для комутування та захисту електричних кіл оголосили 10 вересня.

Скриншот з Prozorro

У документації зазначається, що за 5 мільйонів 850 тисяч гривень мають придбати 65 шаф керування вуличним освітленням. Це мають бути двосекційні шафи з похилим дахом, цоколем та фундаментом, виготовлені з поліестеру та армованого скловолокна. Гарантія на обладнання має бути не менше 60 місяців.

Загалом в технічних характеристиках пристроїв вказано, що система вуличного освітлення з шафами керування здатна сама регулювати потужність та яскравість: у нічний час світильники працюють з меншою потужністю. Усе це дає змогу значно економити на електроенергії.

Крім того, комунальне підприємство придбає цифровий астрономічний таймер, який дозволяє автоматично керувати ввімкненням різного типу освітлення залежно від географічного розташування.

Наразі учасники тендеру подають свої пропозиції, аукціон пройде 18 вересня.

Нагадаємо, що у травні 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич поділився планами щодо повної заміни освітлення в місті на LED технології з метою мінімізації споживання електроенергії.

Крім того зазначалось, що в бюджеті Миколаєва грошей на вуличне освітлення вистачить до кінця 2024 року. Через введення графіків відключень світла місто економить кошти на електроенергії.

Також повідомлялося, що у Миколаєві планують економити електроенергію, припинивши освітлення прилеглих територій та будівель виконавчих органів, а також скоротивши освітлення на вулицях і в парках.