Ремонт М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ». Фото з відкритих джерел

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує за 67,8 мільйонів гривень відремонтувати частину дороги державного значення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ».

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Мова йде про кілометри 126+000 та кілометри 129+122. Зазначається, що передбачено фінансування робіт у 2024 році — 20 мільйонів 300 тисяч гривень та у 2025 році — 47 мільйонів 591 тисяча гривень.

Скриншот тендеру з ProZorro

Закупівля проводилась без використання електронної системи. Підрядником обрано ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія».

Підрядник повинен буде до 30 червня 2025 року виконати всі підготовчі роботи, покласти основу дорожнього покриття товщиною 21 сантиметр, вирівнюваний шар та верхній шар асфальтного покриття. Також у технічній документації мова йде про розширення існуючого дорожнього покриття, підсилення існуючого покриття, улаштування узбіч, нанесення розмітки та установка дорожніх знаків. Крім того, підрядник має обладнати автобусні зупинки та вмонтувати елементи системи моніторингу за станом доріг та умова руху на дорозі.

Одеське ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» відоме тим, що отримувало наприкінці 2023 року трохи більше 51 мільйона гривень за послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Херсонської області, а у липні 2023 року — майже 289 мільйонів гривень за капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на місто Таганрог) на ділянці між Миколаєвом та Херсоном.

Також ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» відома і в Миколаєві. У розслідуванні видання «Nikcenter» 2022 року вказується, що ця компанія входить у трійку лідерів за обсягами контрактів на ремонт доріг Миколаївщини.

Зазначимо, що ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» належить через ТОВ «Пейд» Мусліму Кєлоєву, який є сином голови Одеської обласної організації «Діаспора чеченського народу» Мусі Кєлоєву. Компанія що довгий час постачала нафтопродукти у морські порти одеського регіону.

Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголошувалатендер на ремонт частини дороги державного значення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ». Роботи мали виконати за 29,8 мільйона гривень