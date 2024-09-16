Росія заробила мільярди на продажі вкраденого українського зерна через міжнародні ринки

Незаконний збут зерна. Фото для ілюстрації/texty.org.ua

З 2022 року Росія разом з партнерами продала вкрадене з окупованих територій України зерно на суму майже мільярд доларів.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що схема охоплює широку мережу клієнтів, зокрема фірми, що мають відношення до російського вторгнення, компанію, пов'язану з Революційною гвардією Ірану, кримського бізнесмена Михайла Ганагу, який співпрацює з Сирією та Ізраїлем, а також компанії, що торгують з ОАЕ.

У першій половині 2024 року з окупованого росіянами Маріуполя до Туреччини було відправлено 15 суден із 81 тисячею тонн пшениці. Турецька влада стверджує, що заборонила прохід кораблів з окупованих територій і співпрацює з Києвом для блокування цієї незаконної торгівлі. Хоча точну вартість викраденої продукції визначити складно, заступник міністра сільського господарства Маркіян Дмитрасевич зазначає, що з 2022 року було продано щонайменше 4 мільйони тонн зерна на 800 мільйонів доларів.

За оцінками експертів, загальна сума вкраденого зерна може досягати 6,4 мільярда доларів. Викрадена продукція допомагає Росії справлятися з санкціями, водночас фінансуючи подальшу агресію.

У повідомленні йдеться, що іноді в схемах беруть участь іноземні судна. Український прокурор Ігор Поночовний розслідує діяльність турецького судна Usko MFU, яке, за його підозрою, минулого року перевозило зерно із севастопольського порту. У листопаді воно доставило до Туреччини 2100 тонн насіння соняшнику та пшениці вартістю півмільйона доларів. Слідчі виявили на борту інструкції приховати походження вантажу з Криму.

Основними ринками збуту кримського зерна є Ємен та Іран, тоді як Єгипет, Ізраїль і Ліван припинили закупівлю після виявлення його походження. Іран купує ячмінь з Криму зі знижкою 34% від ринкової ціни, за 140 доларів за тонну.

Нагадаємо, призначеному російськими окупантами «губернатору» Херсонщини Володимиру Сальдо повідомили про підозру у викраденні майже 3 тисяч тонн українського зерна.