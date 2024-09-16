Десять компаній Миколаївщини, які отримали найбільшу виручку за 2023 рік. Архівне фото: «МикВісті»

Десятка підприємств з Миколаївської області потрапила до списку тисячі найбільших компаній України за доходами у 2023 році.

Відповідну аналітику опублікували фахівці YouControl.

Згідно з аналітикою тисяча провідних компаній у 2023 році отримала чистий дохід у розмірі майже 7,2 трильйона гривень, що на 19,4% більше, ніж у попередньому році.

Географія розташування компаній за доходами в 2023 році по Україні. Скриншот з сайту YouControl

Важливо зазначити, що в Миколаївській області зареєстровано 38 696 компаній та 53 114 діючих ФОПів, відповідно до каталогу компаній YC.Market. Найбільша кількість підприємств працює у сфері роздрібної торгівлі (понад 19 тисяч), менше у сфері сільського господарства, інформаційних технологій, транспорту та логістики.

Каталог компаній Миколаївської області за сферами діяльності. Скриншот з каталогу компаній YC.Market

До топ-10 компаній Миколаївської області, що вирізняються найбільшими доходами у 2023 році, входять:

«Нібулон» – лідер в оптовій торгівлі зерном, тютюном, насінням і кормами для тварин, з доходом 22 мільярди 901 мільйон гривень.

– лідер в оптовій торгівлі зерном, тютюном, насінням і кормами для тварин, з доходом 22 мільярди 901 мільйон гривень. «Сандора» – відома своєю продукцією соків, дохід становить 9 мільярдів 707 мільйонів гривень.

– відома своєю продукцією соків, дохід становить 9 мільярдів 707 мільйонів гривень. «Миколаївська електропостачальна компанія» – спеціалізується на торгівлі електроенергією, з доходом 8 мільярдів 274 мільйони гривень.

– спеціалізується на торгівлі електроенергією, з доходом 8 мільярдів 274 мільйони гривень. «Техноторг-Дон» – компанія з продажу вантажних та сільськогосподарських запчастин, дохід 6 мільярдів 149 мільйонів гривень.

– компанія з продажу вантажних та сільськогосподарських запчастин, дохід 6 мільярдів 149 мільйонів гривень. ДП «Зоря»-«Машпроект» – виробництво двигунів і турбін (крім авіаційних), з доходом 3 мільярди 198 мільйонів гривень.

– виробництво двигунів і турбін (крім авіаційних), з доходом 3 мільярди 198 мільйонів гривень. «Техноторг» – оптова торгівля сільськогосподарськими машинами і устаткованням, дохід 2 мільярди 835 мільйонів гривень.

– оптова торгівля сільськогосподарськими машинами і устаткованням, дохід 2 мільярди 835 мільйонів гривень. «Миколаївобленерго» – компанія, що займається розподілом електроенергії, дохід у 2 мільярди 543 тисячі гривень.

– компанія, що займається розподілом електроенергії, дохід у 2 мільярди 543 тисячі гривень. «Захід» – оптова торгівля меблями, килимами та освітлювальними приладами, дохід 2 мільярди 195 мільйонів гривень.

– оптова торгівля меблями, килимами та освітлювальними приладами, дохід 2 мільярди 195 мільйонів гривень. «Продторг-44» – оптова торгівля напоями, з річним доходом 1 мільярд 631 мільйон гривень.

– оптова торгівля напоями, з річним доходом 1 мільярд 631 мільйон гривень. «Лакталіс-Миколаїв» – компанія, що займається переробленням молока і виробництвом масла і сиру, дохід 1 мільярд 563 мільйони гривень.

Нагадаємо, що станом на 3 липня 2024 року з території Миколаївської області від початку повномасштабного вторгнення у більш безпечні регіони переїхали 680 підприємств. Ще 800 були знищені, пошкоджені або повністю припинили діяльність.

Які з миколаївських підприємств відновили свою діяльність за час війни?

Після звільнення правобережжя Херсонської області від російських окупантів на території Миколаївської області підприємці почали частково відновлювати діяльність свого бізнесу.

Зокрема станом на травень 2023 року було відновлено роботу чотирьох великих підприємств. Мова про компанії Agrofusion та PepsiCo, пивзавод «Янтар» і фірму «Нібулон».

Про відновлення роботи в деокупованій Снігурівці заводу з перероблювання томатів компанії Agrofusion стало відомо в квітні. Компанія PepsiCo відновила свою діяльність на початку травня.

Відновлення пошкоджених війною потужностей компаній відбувається за їх власний рахунок, про що раніше розповів Віталій Кім.

Очільник Миколаївської ОВА казав також, що найважче процес відновлення роботи в області проходить для аграрних підприємств. Це повʼязано з великою кількістю замінованих територій.

Серед тих, хто фактично зупинив свою роботу на початку повномасштабного вторгнення — Миколаївський глиноземний завод.

Корпоративні права підприємства перебували під арештом з червня 2022 року. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що на заводі залишилось всього 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.