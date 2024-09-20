Жителям Херсонщини виплатили понад ₴1,6 млрд на відновлення житла

Зруйнований будинок у Херсоні. Фото: Суспільне.Херсон

Мешканці Херсонщини, чиє житло було пошкоджене або зруйноване через російські областіли отримали понад 1,6 мільярда гривень на відновлення або купівлю нового житла.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що загалом у Херсонській області налічують понад 30 тисяч пошкоджених та зруйнованих російськими боєприпасами обєктів. Найбільше з них, понад 28 тисяч — житлова забудова.

— Найбільше постраждала житлова забудова, ворожими снарядами понівечена житлова забудова, це 27 тисяч приватних будинків і 1200 багатоповерхівок, — сказав Олександр Прокудін.

3800 родин Херсонщини отримали виплати для відновлення житла, ще понад 800 сімей отримали сертифікати на купівлю нового.

— Близько 1 мільярда 620 мільйонів гривень компенсації отримали люди. Зокрема, 3800 сімей отримали 634 мільйона для ремонту пошкоджених осель, і близько 800 родин сертифікати на купівлю нового житла на загальну суму майже 1 мільярд гривень, — сказав очільник ОВА.

Нагадаємо, що від 10 травня 2023 року в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».

«єВідновлення» на Миколаївщині

У червні 2023 року Миколаївщина увійшла у п'ятірку областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Однак, вже за загальними результатами 2023 року Миколаївська область, увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».

Станом на вересень 2024 року, з початку дії програми «єВідновлення» мешканці Миколаївської області загалом отримали понад 1,3 мільярда гривень компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло.