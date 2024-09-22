США нададуть один мільйон доларів для захисту культурної спадщини України

США нададуть мільйон доларів для захисту культурної спадщини України. Фото: пресслужба МКСК

США оголосили про виділення одного мільйона доларів Україні на захист культурної спадщини під час зустрічі міністрів культури країн G7.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Кошти отримає Міжнародний центр з вивчення питань збереження та реставрації культурних цінностей (ICCROM). Гроші будуть спрямовані на заходи, пов’язані із захистом української культурної спадщини, яка знаходиться під загрозою з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

«Ця ініціатива є важливим кроком у зміцненні міжнародного партнерства, спрямованого на збереження української культурної спадщини, яка знаходиться під загрозою з 2022 року», — заявили в Міністерстві культури.

Нагадаємо, що внаслідок російської агресії на Миколаївщині було пошкоджено або зруйновано 23 об'єкти культурної спадщини.