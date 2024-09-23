В Южноукраїнську створять робочу групу, яка вирішуватиме чи брати спецтехніку в лізинг для КП

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки». Ілюстраційне фото «НикВести»

У Южноукраїнську вирішили створити робочу групу, яка вивчатиме доцільність придбання спеціалізованої техніки для потреб комунальних підприємств на умовах фінансового лізингу.

Відповідний проект рішення опублікований на сайті Южноукраїнської міської ради.

Таке рішення прийняте на підставі розпорядження міського голови, щоб забезпечити ефективну роботу комунальних служб міста.

До складу робочої групи залучені представники трьох ключових підприємств:

• КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання»,

• КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»,

• КП «Служба комунального господарства».

До 27 вересня ці підприємства мають подати перелік необхідної техніки, зокрема її технічні характеристики, цільове призначення, кількість та вартість. Паралельно управління житлово-комунального господарства і фінансове управління вивчать умови фінансового лізингу, щоб обрати оптимальні варіанти.

Остаточне рішення щодо фінансової спроможності міського бюджету для придбання техніки в лізинг буде прийняте на основі роботи групи до 7 жовтня.

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує придбати п’ять одиниць спеціалізованої техніки для прибирання.