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Борги українців за мікрокредитами зросли в 1,5 раза від початку року

Борги українців за мікрокредитами зросли на 1,4 млрд грнБорги українців за мікрокредитами зросли до 14,5 млрд грн

За перше півріччя 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 мільярда гривень.

Окрім зростання кількості мікрокредитів, зросла й середня сума кредиту та загальна заборгованість українців за ними.

Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

З січня по липень 2024 року борг українців за кредитами в мікрофінансових організаціях збільшився на 5,23 мільярда гривень. Загальний обсяг боргу за цей час зріс у 1,5 раза. 

Так, в Україні уклали 3,9 мільйона кредитних договорів на загальну суму 26,7 мільярда гривень. Кількість договорів за цей період зросла лише на 1,5%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 року.

У середньому за місяць укладають 657 тисяч мікрокредитних договорів. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 1,2 мільйона договорів на місяць — в 1,8 раза більше. Також помітно зросла сума позик: у 1,4 рази порівняно з минулим роком, до 6776 гривень. 

Більшість нових боргів – а саме 66% або ж 3,4 мільярда гривень – зʼявилися з квітня по червень 2024 року. 

На платформі підрахували, що 62% кредитів видають на термін від 3 місяців до року. На короткострокові позики до місяця припадає лише 17% кредитів. У 8% мікропозики беруть на 3+ роки.

Нагадаємо, що Верховна Рада України з другої спроби ухвалила у першому читанні законопроєкт про підвищення податків. 241 депутат проголосував «за».

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