В Одесі за ₴4,7 млн планують відновити будинок, пошкоджений під час атаки дронів
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- Аліна Квітко
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9:45, 30 вересня, 2024
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В Одесі планують капітально відремонтувати пʼятиповерхівку на проспекті Шевченка, 8/4, яка була пошкоджена в результаті російської атаки.
Відповідний тендер опублікований на сайті публічних закупівель Prozorro.
Тендер опублікував Департамент міського господарства Одеської міської ради. Вартість робіт попередньо оцінили у 4,7 мільйона гривень.
Аукціон проведуть 11 жовтня. Переможець має завершити роботи до 31 грудня 2025 року. Згідно з документацією, у будинку планують відновити стіни та перегородки, замінити покрівлю на даху, вставити нові вікна та двері, підсилити фасад будівлі та встановити пандус.
Ймовірно мова йде про житловий будинок, який був пошкоджений ударною хвилею від атаки ворожого безпілотника у січні 2024 року. Як повідомляло видання «Одеське життя» за попередніми даними 198 вікон у квартирах одеситів та 27 вікон у під’їздах підлягають ремонту або заміні. Також пошкодження отримали 94 балконні блоки.
Раніше, ми повідомляли, що в Одесі збираються відновити двоповерховий житловий будинок на проспекті Шевченка 8-В, в який у січні цього року влучив «Шахед». На це планують витратити 45,8 мільйона гривень.