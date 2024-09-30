В Одесі за ₴4,7 млн планують відновити будинок, пошкоджений під час атаки дронів

Наслідки атаки по Одесі. 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

В Одесі планують капітально відремонтувати пʼятиповерхівку на проспекті Шевченка, 8/4, яка була пошкоджена в результаті російської атаки.

Відповідний тендер опублікований на сайті публічних закупівель Prozorro.

Тендер опублікував Департамент міського господарства Одеської міської ради. Вартість робіт попередньо оцінили у 4,7 мільйона гривень.

Аукціон проведуть 11 жовтня. Переможець має завершити роботи до 31 грудня 2025 року. Згідно з документацією, у будинку планують відновити стіни та перегородки, замінити покрівлю на даху, вставити нові вікна та двері, підсилити фасад будівлі та встановити пандус.

Наслідки атаки по Одесі. 17 січня 2024 рік. Фото: «Одеське життя» Наслідки атаки по Одесі. 17 січня 2024 рік. Фото: «Одеське життя» Наслідки атаки по Одесі. 17 січня 2024 рік. Фото: «Одеське життя»

Ймовірно мова йде про житловий будинок, який був пошкоджений ударною хвилею від атаки ворожого безпілотника у січні 2024 року. Як повідомляло видання «Одеське життя» за попередніми даними 198 вікон у квартирах одеситів та 27 вікон у під’їздах підлягають ремонту або заміні. Також пошкодження отримали 94 балконні блоки.

Раніше, ми повідомляли, що в Одесі збираються відновити двоповерховий житловий будинок на проспекті Шевченка 8-В, в який у січні цього року влучив «Шахед». На це планують витратити 45,8 мільйона гривень.