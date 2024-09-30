У 2025 році Миколаїв планує виділити ₴22,3 млн на оздоровлення понад тисячі дітей пільгових категорій

Оздоровлення дітей. Фото для ілюстрації/FZS Ukraine

У 2025 році на оздоровлення 1158 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, з бюджету Миколаївської міської ради планують виділити 22,3 мільйона гривень.

Про це йдеться у проєкті рішення Миколаївської міськради «Про затвердження Програми відпочинку дітей на 2025-2027 роки».

Ця програма спрямована на покращення умов оздоровлення для дітей пільгових категорій, що охоплюють учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), дітей з інвалідністю та дітей, які мають хронічні захворювання.

У 2024 році на оздоровлення 515 дітей з бюджету Миколаєва було виділено 8,5 мільйонів гривень. Тобто, у 2025 році кількість дітей, яких планують оздоровити, зросте більш ніж у два рази (на 643 дітей), а фінансування збільшиться на 13,8 мільйона гривень, що становить 162,4%.

У першу чергу відпочинкові послуги надаються дітям учасників бойових дій. Станом на 2024 рік, таких дітей в Миколаївській області налічується 2522. Велику частку також складають діти ВПО — 1428 осіб, діти з хронічними захворюваннями (1961 дитина) та діти з інвалідністю (728 осіб).

Фінансування програми оздоровлення дітей. Скриншот з проекту рішення

В документі зазначається, що щороку кількість дітей пільгових категорій, які звертаються за відпочинковими послугами за рахунок бюджету, невпинно зростає. За даними управління освіти Миколаївської міської ради, у 2022 році таких дітей було 9787, у 2023 році їх стало вже 10697, а у 2024 році кількість зросла до 12732 осіб, що на 18,9% більше, ніж у попередньому році. Прогнозується, що у 2025 році їх число сягне 16242 дітей, що означатиме зростання на 27,6% порівняно з 2024 роком.

Нагадаємо, у червні 2024 року група з 30 дітей з Миколаївської та Херсонської областей відправилася до Азербайджану. Відпочинок був організований для дітей загиблих захисників, тих, хто перебуває в полоні та тих, хто зараз боронить країну.