В Баштанці виділили ₴1 млн на підтримку військових

Баштанська міська рада вже спрямувала 28,7 млн гривень на підтримку українських військових. Фото: Кореспондент

Баштанська міська рада виділила на потреби Сил оборони України 1 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова Баштанської міської ради Олександр Береговий на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що це вже не перший випадок фінансової допомоги від громади на потреби ЗСУ. Загалом міська рада вже спрямувала 28 мільйонів 700 тисяч гривень на підтримку українських військових.

— У понеділок, 30 вересня, на 48-й позачерговій сесії разом із депутатами вирішили спрямувати 1 мільйон гривень нашим оборонцям. Загалом наша міська рада вже виділила 28 мільйонів 700 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Ми наповнюємо бюджет і робимо свій внесок у перемогу, — сказав Олександр Береговий.

Гроші на оборону

У 2023 році Миколаїв спрямував на потреби Сил оборони близько 740 мільйонів гривень.

Водночас з міського бюджету торік виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Мер Олександр Сєнкевич раніше також опублікував графік міськради з фінансуванням військових. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

У 2023 році планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради також погоджувала виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

У березні на підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з вільного залишку міського бюджету виділили 57,6 мільйонів гривень. А у квітні 2024 року депутати міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік: близько 107 мільйонів гривень спрямували на оборону.