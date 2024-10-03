У Новій Одесі за ₴9,5 млн планують створити «опорну кухню», яка забезпечуватиме харчуванням учнів п’яти шкіл

Так сьогодні виглядає харчоблок у Новоодеському ліцеї №1. Фото з платформи DREAM

На базі ліцею №1 у Новій Одесі хочуть створити «опорну кухню», яка постачатиме їжу до п’яти закладів освіти.

Управління освіти Новоодеської міської ради оголосило відповідний тендер, повідомляють «МикВісті».

За 9,5 мільйона гривень планується капітальний ремонт харчоблоку та їдальні ліцею. Переможця визначать після 16 жовтня, а завершити роботи підрядник має до 20 грудня 2024 року.

За інформацією, опублікованою на платформі «Dream.Проекти», цей ремонт дозволить забезпечити збалансованим харчуванням 1678 школярів. Метою проєкту є модернізація технологічного процесу приготування їжі та доставка готових страв до чотирьох інших шкіл.

Харчоблок буде обладнаний новою технікою, меблями, а також санвузлами та приміщеннями для персоналу. Для учнів облаштують обідню залу. Проєкт передбачає також зону фасування й логістики для доставки страв до чотирьох інших шкіл.

Так сьогодні виглядає харчоблок у Новоодеському ліцеї №1. Фото з платформи DREAM Так сьогодні виглядає їдальня у Новоодеському ліцеї №1. Фото з платформи DREAM

У самому ліцеї №1 навчається 406 учнів, з яких 81 школяр отримує безкоштовне харчування. Загалом, «опорна кухня» має забезпечити безкоштовне харчування для 562 дітей пільгових категорій.

Нагадаємо, у Коблівському ліцеї капітально відремонтують та модернізують їдальню та харчоблок. Роботи оцінили попередньо у 9 мільйонів 954 тисячі гривень.

Нагадаємо, що у серпні уряд розподілив майже 1,5 мільярда гривень субвенції на модернізацію харчоблоків у школах. Загалом коштом державної субвенції в регіонах оновлять 159 їдалень. Заклади зможуть придбати сучасне обладнання й оновити їдальні та харчоблоки. Своєю чергою, Миколаївська область загалом отримає 132 мільйони гривень на оновлення їдалень.

Серед Миколаївських шкіл кошти отримають:

Миколаївський ліцей №40: заклад отримає 20 мільйонів 976 тисяч 134 гривень для капітального ремонту харчоблока. У ліцеї навчається 1832 учні, і він отримає статус опорної кухні.

Миколаївський ліцей №3: для цього ліцею, де навчається 1210 учнів, виділено 18 мільйонів 514 тисяч 376 гривень. Ліцей також отримає статус базової кухні.

Миколаївська гімназія №52: отримає 19 мільйонів 554 тисяч 74 гривні на капітальний ремонт харчоблока. Гімназія, де навчається 1609 учнів, стане опорною кухнею.

Миколаївська гімназія №46: для ремонту харчоблока цього закладу виділено 19 мільйонів 835 тисяч 683 гривень. У гімназії навчається 686 учнів, і вона отримає статус базової кухні.

Також, уряд виділив з державного бюджету 38 мільйонів гривень «освітньої» субвенції для навчальних закладів Миколаївської області. Ці кошти витратять на придбання техніки, книжок та меблів.