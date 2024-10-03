Ольшанський будинок культури оновлять: на капітальний ремонт книгосховища та двох поверхів витратять ₴8 млн

Ольшанський будинок культури у Миколаївській області. Фото: Google maps

У Ольшанському будинку культури розпочнуться ремонтні роботи на суму 8 мільйонів гривень, що передбачають оновлення книгосховища та двох поверхів.

Відповідні тендери опубліковані на сайті публічних закупівель Prozorro.

Замовником робіт виступає відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Ольшанської селищної ради.

Згідно з тендерними умовами, ремонт першого та другого поверхів повинен бути завершений протягом 70 днів після підписання договору, але не пізніше кінця 2024 року.

Гарантія на виконані роботи становитиме два роки. Останній термін подання тендерних пропозицій — 11 жовтня 2024 року.

Ремонт першого поверху оцінюється у 2 мільйони 179 тисяч гривень, проєкт передбачає демонтаж старих дверей, установку нових металопластикових блоків, вирівнювання та фарбування стін, установку підвісних стель типу «Армстронг», а також оновлення електромережі, монтаж світильників і розеток. Крім того, будуть виконані роботи з обробки поверхонь протигрибковими матеріалами.

Ольшанський будинок культури у Миколаївській області. Фото: Google maps

На другому поверсі також плануються ремонтні роботи на суму 4 мільйони 835 тисяч гривень. Перш ніж приступити до основних робіт, демонтують кілька дверних коробок, а потім встановлять нові металопластикові двері. У планах — оновлення підлоги, заміна старого лінолеуму на нову керамічну плитку, а також модернізація освітлення.

Окрім цього, у будинку культури розпочнеться поточний ремонт книгосховища з попередньо вартістю у 1 мільйон гривень. Роботи триватимуть 50 днів з моменту підписання договору і включатимуть демонтаж дверних коробок, вирівнювання бетонних поверхонь, фарбування стін, укладання нової підлоги, монтаж освітлення та електропроводки.