  • вівторок

    8 жовтня, 2024

  • 16.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 8 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 16.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

₴58 млн потрібно для придбання житла прийомним родинам з прифронтових територій: Одеська влада чекає на субвенції

Засідання виконкому, Фото: пресслужба Одеської міської радиЗасідання виконкому, Фото: пресслужба Одеської міської ради

Шість дитячих будинків сімейного типу бажають оселитися в Одесі. Міська влада клопоче про перерозподіл державних субвенцій, щоб забезпечити житло ці родин.

Про це стало відомо 8 жовтня під час позачергового засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Одеський міський голова  Геннадій Труханов розповів, що надійшло шість клопотань від міських військових адміністрацій Донецької, Луганської та Херсонської областей. 

Згідно з постановою Кабміну, місцеві бюджети можуть отримати державні субвенцію аби придбати житло таким родинам. За розрахунками міської комісії на це необхідно 57,7 млн грн. Відповідний протокол затвердили на виконкомі та за процедурою направили його до обласної комісії. 

Тепер місто очікує на субвенцію для реалізації проєкту.

«Сподіваємося, що отримаємо субвенцію у повному обсязі і вже до кінця цього року зможемо придбати це житло», — підсумував міський голова.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що у Миколаївській області функціонує внутрішньопереміщений дитячий будинок сімейного типу, який переїхав з Олешківського району Херсонщини.

Останні новини про: Одеса

У центрі Одеси жінка намагалася вивісити російський прапор, її зупинили перехожі
Вносив неправдиві дані в «Оберіг»: підозрюють співробітника одного з ТЦК Одеси
В Одесі запустили соціальне таксі для людей з інвалідністю

Читайте також:

новини

У Миколаєві оцифрували понад 100 графічних експонатів з колекції краєзнавчого музею

Анна Гакман
новини

У Миколаївській області відбудували 40% об’єктів культури, пошкоджених через російські обстріли

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві демонтували радянську зірку з пам'ятника на честь 40-річчя Перемоги

Аліна Квітко
новини

Богославськ замість Ольвіополя: в Раді внесли ще одну постанову про перейменування Первомайська

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Ми не знаємо — живий він чи ні, ми просто чекаємо». У Миколаєві пройшла чергова акція на підтримку військовополонених

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Одеса

В Одесі запустили соціальне таксі для людей з інвалідністю
Вносив неправдиві дані в «Оберіг»: підозрюють співробітника одного з ТЦК Одеси
У центрі Одеси жінка намагалася вивісити російський прапор, її зупинили перехожі

Миколаївська міськрада планує виплатити ₴225 тис. переможцям конкурсу на кращий проєкт реконструкції пологового будинку №3

Богославськ замість Ольвіополя: в Раді внесли ще одну постанову про перейменування Первомайська

НАСЛІДКИ

3 години тому

В Україні створили ще два індустріальні парки: один з них на Миколаївщині

Альона Коханчук

Головне сьогодні