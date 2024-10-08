₴58 млн потрібно для придбання житла прийомним родинам з прифронтових територій: Одеська влада чекає на субвенції

Засідання виконкому, Фото: пресслужба Одеської міської ради

Шість дитячих будинків сімейного типу бажають оселитися в Одесі. Міська влада клопоче про перерозподіл державних субвенцій, щоб забезпечити житло ці родин.

Про це стало відомо 8 жовтня під час позачергового засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Одеський міський голова Геннадій Труханов розповів, що надійшло шість клопотань від міських військових адміністрацій Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Згідно з постановою Кабміну, місцеві бюджети можуть отримати державні субвенцію аби придбати житло таким родинам. За розрахунками міської комісії на це необхідно 57,7 млн грн. Відповідний протокол затвердили на виконкомі та за процедурою направили його до обласної комісії.

Тепер місто очікує на субвенцію для реалізації проєкту.

«Сподіваємося, що отримаємо субвенцію у повному обсязі і вже до кінця цього року зможемо придбати це житло», — підсумував міський голова.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що у Миколаївській області функціонує внутрішньопереміщений дитячий будинок сімейного типу, який переїхав з Олешківського району Херсонщини.