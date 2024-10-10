Євросоюз схвалив надання Україні кредиту в розмірі €35 мільярдів

Прапори України та ЄС, фото: tribune.com.ua

Рада Євросоюзу (ЄС) затвердила фінансовий пакет позики Україні на суму до 35 мільярдів євро, що є частиною зобов'язань блоку відповідно до рішення G7 про заморожені активи Росії.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

«Рада досягла угоди про пакет фінансової допомоги Україні, що включає виняткову макрофінансову позику до 35 мільярдів євро та механізм кредитної співпраці, який допомагатиме Україні в погашенні кредитів на загальну суму до 45 мільярдів євро від ЄС та партнерів G7», — зазначено в повідомленні.

Ця допомога призначена для термінового задоволення фінансових потреб України, які зросли внаслідок посилення агресії Росії. Йдеться про європейську частину кредиту на 50 мільярдів доларів (€45 мільярдів) від G7, який буде погашатися коштом майбутніх доходів від інвестування заморожених суверенних активів Росії.

Зазначається, що ЄС планує, що ці кошти стануть доступними для України з 2024 року, а кредит буде виплачений протягом максимально 45 років.

Рішення повинно бути затверджене Радою ЄС через письмову процедуру після того, як Європарламент ухвалить текст на першому читанні. Відповідно, рішення набуде чинності наступного дня після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Гроші на оборону Миколаєва

У 2023 році Миколаїв спрямував на потреби Сил оборони близько 740 мільйонів гривень.

Водночас з міського бюджету торік виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Мер Олександр Сєнкевич раніше також опублікував графік міськради з фінансуванням військових. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

У 2023 році планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради також погоджувала виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

У березні на підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з вільного залишку міського бюджету виділили 57,6 мільйонів гривень. А у квітні 2024 року депутати міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік: близько 107 мільйонів гривень спрямували на оборону.