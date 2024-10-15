Екснардепа Корнацького обвинувачують у незаконному отриманні майже ₴1 млн за компенсацію оренди житла

Аркадій Корнацький, фото: agropolit.com

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) передав до суду обвинувальний акт стосовно екснардепа VIII скликання від Миколаївської області Аркадія Корнацького.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, його підозрюють у незаконному отриманні майже 937 тисяч гривень компенсації за оренду житла в Києві.

Зазначимо, що САП не називає прізвище нардепа, проте Суспільне зазначає, що йдеться саме про Корнацького.

«15 жовтня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням народного депутата України VIII скликання у незаконному отриманні майже 937 тисяч гривень компенсації за оренду готельного номеру у столиці», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, чоловіку повідомили про підозру у незаконному отриманні 936 тисяч 690 гривень компенсації за оренду готельного номера у Києві. Нардеп отримував кошти з бюджету апарату Верховної Ради з 2014 по 2019 роки, приховуючи наявність власної квартири в Києві.

«Дії ексдепутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду», – зазначає прессужба САП.

Нагадаємо, що у 2015 році, коли журналісти запитали Аркадія Корнацького, чи не соромно йому отримувати від держави компенсацію за оренду житла в Києві під час війни в країні, він відповів, що брав ці кошти, оскільки є «іногороднім».

«По-перше, ті мільйони, які я отримував, давно вже роздав людям на їхні потреби, в тому числі й на військові потреби, на допомогу пораненим. Я людина, як то кажуть, іногородня», – сказав Аркадій Корнацький.

Аркадій Корнацький — народний депутат України восьмого скликання. До 2019 року був членом фракції Блок Петра Порошенка та членом парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. У 2019 році він балотувався на посаду президента України як безпартійний самовисуванець.