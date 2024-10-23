Майже ₴500 млн Кабмін спрямував на виплати родинам загиблих військових
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- Світлана Іванченко
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8:29, 23 жовтня, 2024
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Кабінет Міністрів України перерозподілив майже 740 мільйонів гривень, які були передбачені в держбюджеті-2024 для фінансування програм ветеранів. Більшу частину з цих коштів спрямували на виплати родинам загиблих військовослужбовців.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, фінансування програми з ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації зменшили на 498,57 мільйонів гривень.
Ці кошти будуть спрямовані на інші напрями:
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453,72 млн грн підуть на виплати одноразової грошової допомоги у випадку загибелі або інвалідності ветеранів відповідно до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
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44,85 млн грн направлять на функціонування Українського ветеранського фонду.
Крім того, уряд зменшив на 241,62 млн грн видатки на програму, пов'язану з підтримкою фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Ці кошти будуть використані для грошових компенсацій за житло для сімей учасників бойових дій на території інших держав та ветеранів з інвалідністю I-II групи.
Нагадаємо, що у Миколаєві збільшили грошову допомогу пораненим цивільним та сім'ям загиблих внаслідок обстрілів російських військ.
Як повідомлялось, у Збройних силах України створюють служби супроводу для членів сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців.
Раніше інформували, що сім’ї полонених та зниклих безвісти отримуватимуть сповіщення в «Дії».
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