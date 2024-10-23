  • середа

    23 жовтня, 2024

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За рік Мінфін приніс у держбюджет понад ₴300 млрд від продажу військових облігацій

Військовий, ілюстративне фото з відкритих джерелВійськовий, ілюстративне фото з відкритих джерел

З початку 2024 року Міністерство фінансів України залучило понад 300 мільярдів гривень від продажу військових облігацій, які надійшли до державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну. 

«Кожна придбана військова облігація — це визволення з окупації українських міст і сіл, підтримка Збройних Cил України, забезпечення наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, їжею та медикаментами. Військові облігації — це внесок у нашу перемогу над агресором, у відновлення України, а також гарантований прибуток для кожного інвестора», — додали у пресслужбі.

Гроші на оборону

У 2023 році Миколаїв спрямував на потреби Сил оборони близько 740 мільйонів гривень

Водночас з міського бюджету торік виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Мер Олександр Сєнкевич раніше також опублікував графік міськради з фінансуванням військових. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

У 2023 році планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради також погоджувала виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

У березні на підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з вільного залишку міського бюджету виділили 57,6 мільйонів гривень. А у квітні 2024 року депутати міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік: близько 107 мільйонів гривень спрямували на оборону.

У вересні 2024 року на допомогу підрозділам Сил оборони з бюджету Одеси додатково виділили 310 мільйонів гривень. Ці кошти заклали у міську програму «Безпечне місто Одеса».

Останні новини про: Мінфін

Україна отримає від Європи €100 мільйонів на компенсації за знищене житло
У червні Мінфін перерахував до місцевих бюджетів ₴27 млрд
В Мінфіні заявили про нестачу ₴500 млрд в держбюджеті: кажуть, найбільше грошей треба армії

Читайте також:

новини

У Миколаєві на місці зрубаних платанів підрядник відновив будівництво кіосків і вже залив фундамент

Аліна Квітко
новини

«Ми вклалися у строки», — за рік «Нібулон» самостійно розмінував 98% своїх полів на Миколаївщині

Юлія Бойченко
новини

Ще дозволяє погода: запуск тепла в домівки миколаївців планують лише за пару тижнів

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві хочуть запровадити компенсації за поховання цивільних, які загинули через російську агресію

Олена Козубовська
новини

«Якщо на собак ₴15 млн, то і на житло треба більше», — депутати Миколаєва хочуть збільшити витрати на компенсації за іпотеку

Олена Козубовська

Останні новини про: Мінфін

В Мінфіні заявили про нестачу ₴500 млрд в держбюджеті: кажуть, найбільше грошей треба армії
У червні Мінфін перерахував до місцевих бюджетів ₴27 млрд
Україна отримає від Європи €100 мільйонів на компенсації за знищене житло

На Миколаївщині 12 прокурорів мають статус особи з інвалідністю, — Генпрокуратура

З бюджету Миколаєва виділили майже ₴90 тисяч на допомогу пораненим та 100-річним містянам

4 години тому

Суд відпустив нардепку Кормишкіну на поруки Арахамії та Кіма

Головне сьогодні