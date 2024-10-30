У 2025 році на висвітлення діяльності роботи міської ради Миколаєва планують направити майже ₴8 млн

Миколаївські журналісти беруть коментар у мера Олександра Сєнкевича. Архівне фото: «МикВісті»

Депутати Миколаївської міської ради продовжили програму розвитку інформаційної сфери, заклавши орієнтовні витрати у розмірі 7,7 мільйона гривень на 2025 рік.

Рішення прийняли під час онлайн-сесії міськради 30 жовтня, повідомляють «МикВістi».

Сума може змінитися під час затвердження бюджету міста.

У 2024 році на виконання цієї програми було виділено 7,1 мільйонів гривень.

У рамках програми передбачено виділити:

6,2 мільйона гривень для висвітлення діяльності місцевих органів влади через електронні медіа, включно з публікаціями та телевізійними сюжетами;

1,4 мільйона гривень для друкованих видань.

Загалом на наступний рік планується виготовити 750 телевізійних сюжетів, надрукувати 350 оголошень і рішень та створити 260 публікацій для інтернет-ресурсів.

Під час обговорення на профільній комісії з питань законності та гласності було зазначено, що на висвітлення діяльності міської ради планують витратити 2,7 мільйона гривень, а на висвітлення в медіа діяльності виконавчих органів мерії — 5,5 мільйона гривень.

Окремі 144 тисячі гривень планують витратити на трансляції засідань міськради та комісій.

Реформування комунального телебачення в Миколаєві

Закон України «Про медіа» передбачає реформу комунальних телерадіокомпаній, які тепер трансформуються в публічні аудіовізуальні медіа. Реформа спрямована на те, щоб убезпечити компанії від впливу власника та сприяти їхній незалежності. Мета — щоб вони могли доносити локальну інформацію до своєї аудиторії та бути інструментом діалогу всередині громад.

В Україні вже пройшла реформа роздержавлення преси та створення Суспільного на базі державної телекомпанії. Однак комунальні телеканали та радіо не реформували. Вони перебувають у власності органів місцевого самоврядування, їх фінансують із місцевих бюджетів. Таких компаній, за інформацією регулятора, зареєстровано 138, працюють зараз 82 компанії, повідомляв Детектор Медіа у квітні минулого року.

Закон передбачає чотири варіанти реформи комунальних телеканалів:

реорганізація в комунальне унітарне (некомерційне) підприємство,

вихід зі структури власності місцевої влади та передача його колективу,

приватизація,

припинення діяльності або анулювання ліцензії, якщо компанія не вдаватиметься до жодних змін.

Закон регулює питання публічних аудіовізуальних медіа у своєму розділі ІІІ. А також відводить пів року з моменту скасування воєнного стану на реформування комунальних телерадіоорганізацій, повідомляв Інститут масової інформації.

Телеканал МАРТ був одним із учасників пілотного проекту та планував реформуватися наприкінці минулого року. Депутатам міськради Миколаєва пропонували ухвалити рішення про реорганізацію телеканалу шляхом перетворення його з комунального підприємства (КП) в комунальне некомерцівне підприємство (КНП) та виділити на утримання телеканалу майже 13 мільйонів у 2024 році.

Директор комунального підприємства «МАРТ» Віталій Мехеда пояснив, що повне утримання телерадіокомпанії у 2024 році бюджетом Миколаєва «потрібно громаді», оскільки так мешканці зможуть отримувати інформацію про роботу місцевих органів влади.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, який є також депутатом міської ради від партії «Слуга народу», висловив думку, що міський комунальний телеканал необхідно утримувати за рахунок бюджету до кінця воєнного стану, а уже потім приймати рішення про його продаж або передати у колективну власність журналістів.

Після довгих обговорень рішення про реформування телеканалу депутати не погодили.

Нагадаємо, що у листопаді телеканал «МАРТ» придбав за 1,5 мільйона гривень світлодіодний LED-екран розміром 5 на 3 метри.

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Телерадіокомпанія «МАРТ» привітало та похвалило мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, якого на саміті у Дубаї обрали до правління міжнародного руху мерів за боротьбу з кліматичними змінами.