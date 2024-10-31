За 9 місяців до бюджетів Миколаївщини надійшло майже ₴125 млн податку за продаж алкоголю

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У січні — вересні 2024 року платники акцизного податку Миколаївської області перерахували до місцевих скарбниць 124,6 мільйона гривень з продажу алкоголю.

Про це повідомила Державна податкова служба у Миколаївській області.

Також податківці області за 9 місяців цього року провели 456 перевірок підприємців, за результатами яких виписані штрафи на 17,4 мільйона гривень, з яких 7,4 мільйона гривень вже оплачені.

Крім того, фахівці проводять перевірки за скаргами громадян, якщо у закладах не можна оплатити продукцію банківською карткою чи не застосовують РРО/ПРРО при розрахунках за продаж підакцизної продукції.

У службі нагадали, що підприємці щомісячно сплачують 5% акцизного податку з продажу алкоголю, маючи відповідні ліцензії. Платіж повністю зараховується до бюджету територіальної громади, де здійснюється торгівля.

Нагадаємо, що Верховна Рада України розглядає можливість зменшити податки для пристроїв для нагрівання тютюну — айкосів. Зокрема, у парламенті обговорюють, щоб акциз для айкосів був на 20% нижчим, ніж для звичайних сигарет.

Слід зазначити, що 10 жовтня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416д про збільшення податків. Майже всі народні депутати від Миколаївської області підтримали це рішення.