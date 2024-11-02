У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаєва та області на понад ₴30 млрд

У систему DREAM додали 464 проєкти з відбудови Миколаєва та області на загальну суму 30,25 мільярдів гривень.

Такі дані опубліковані станом на 2 листопада в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».

Найбільше проєктів з відновленням подано у Миколаєві — 254. Згідно з даними системи, на їх реалізацію вже є 2,46 мільярда гривень з необхідних 18,10 мільярда гривень.

Скриншот з сайту державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM щодо кількості проєктів поданих у Миколаєві

Крім того, в державну цифрову екосистему також вносяться проєкти з відбудови в Очаківській, Куцурубській, Чорноморській, Коблівській, Нечаянській, Снігурівській, Широківській, Воскресенській, Березнегуватській, Баштанській, Новобузькій, Новоодеській, Вознесенській та Мигиївській громадах.

Скриншот з сайту державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM щодо кількості проєктів поданих у Миколаївській області

Що відомо про DREAM?

20 березня, команда проєктного офісу DREAM презентувала громадам Миколаївської області цифрові інструменти, повідомили в Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. 16 громад Миколаївщини вже мають власні профілі в DREAM. Загалом з екосистемою DREAM вже працюють 815 органів управління (громад, обласних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади).

В проєктному офісі DREAM пояснили, що екосистема – це інструмент, який дозволяє громадам залучати інвестиції для відновлення зруйнованої інфраструктури, а інвесторам – прозоро відстежувати проходження своїх коштів і їх ефективне використання.

Станом на 27 вересня 2024 року у систему DREAM додали 443 проєкти з відбудови Миколаєва та області на 23,7мільярдів гривень.