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Фармація не лише вийшла на прибуток, а й поступово його збільшує, — Табунщик

  • Пресреліз

  • пресслужба Миколаївської обласної ради

  • 21:43, 04 листопада, 2024

Антон Табунщик провів нараду з керівництвом ПКВО «Фармація». Фото: пресслужба Миколаївської обласної радиАнтон Табунщик провів нараду з керівництвом ПКВО «Фармація». Фото: пресслужба Миколаївської обласної ради

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик провів нараду з керівництвом ПКВО «Фармація» щодо основних показників діяльності підприємства та планів на четвертий квартал року.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної ради. 

«Більше року тому прийняли рішення про відновлення роботи Фармації та допомоги у виході з того економічного стану, в якому підприємство було. Якщо станом на 2011 рік підприємство налічувало 298 аптек та аптечних пунктів на території області, то ще минулого року майже всі вони були закриті», — зазначив Антон Табунщик.

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Повідомляється, що за рік вдалося зробити великий обсяг роботи. Вже відкриті 18 аптек та аптечних пунктів, укладено понад 35 договорів із ФАПами, що дозволяє працювати у 65% громад області. До кінця року планується відкриття ще двох аптечних пунктів, а нові пункти вже функціонують у обласній офтальмології, обласній клінічній лікарні та дитячій лікарні.

Крім того, «Фармація» пропонують ліки за соціальними цінами та працює за державними програмами, зокрема «Доступні ліки». Окрім цього, на підприємстві розпочали виготовлення екстемпоральних ліків завдяки встановленню станції очищення води, що дозволяє замовляти ліки за індивідуальними рецептами — єдине таке виробництво на Миколаївщині.

Зазначається, що незважаючи на виклики, пов’язані з війною та економічними труднощами, підприємство стрімко відновлюється, і є впевненість у поверненні «Фармації» до її минулих масштабів.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на базі ПКВО «Фармація» відкрили нову точку видачі питної води. У межах Меморандуму про співпрацю Миколаївська обласна рада, Регіональна асоціація територіальних громад та Фармація забезпечили встановлення обладнання для очищення води.

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