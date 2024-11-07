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Жителі Миколаївщини та Херсонщини можуть отримати гроші від міжнародної організації на відновлення сільського господарства

Грошова допомога. Фото з відкритих джерелГрошова допомога. Фото з відкритих джерел

На території Херсонської та Миколаївської областей запускають програму підтримки сільського господарства.

На відновлення сільськогосподарської діяльності жителі цих областей зможуть отримати 3 тисячі, 75 тисяч та 150 тисяч доларів від міжнародно організації Mercy Corps.

Як повідомляють у міжнародній організації Mercy Corps, допомога надаватиметься  на відновлення сільськогосподарської діяльності та подоланні наслідків війни постраждалим родинам та тим, що вимушено перемістилися через війну, а також фермерам та бізнесам, що тісно пов’язані з сільським господарством.

Прийом заявок на фінансову допомогу домогосподарствам, малим та середнім фермерам, що постраждали від війни та підриву Каховської ГЕС стартував з 1 листопада 2024 року.

Подати заявку можна за посиланням.

«На конкурсних засадах домогосподарства можуть отримати грант біля 3000 доларів (у гривнях за курсом НБУ), малі фермери —  75 000 доларів (у гривнях за курсом НБУ), середні фермери — 150 000 доларів (у гривнях за курсом НБУ)», — додали у «Mercy Corps».

Вказується, що фінансова допомога надається в рамках програми підтримки сільського господарства України, яку реалізує міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps за сприяння Фонду Говарда Г. Баффета. Імплементуючий партнер Програми у Миколаївській та Херсонській областях — Фонд ЛАСКА.

Нагадаємо, що У жовтні в рамках програми «Соціальний захист» 98 жителів Херсонської громади отримали грошову допомогу на суму 459 тисяч гривень.

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