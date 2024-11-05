Грошова допомога жителям Херсонської громади за програмою «Соціальний захист»: деталі

Грошова допомога, Фото:nikopolnews.net (ілюстративне)

У жовтні в рамках програми «Соціальний захист» 98 жителів Херсонської громади отримали грошову допомогу на суму 459 тисяч гривень.

Як повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко, кошти для цієї допомоги виділяють з бюджету і спрямовують на запити, повʼязані з медичними потребами.

За його словами, розміри виплат становлять:

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На стаціонарне лікування або оперування злоякісних новоутворень — 5 тисяч гривень;

Людям з онкозахворюваннями, які не проходили стаціонарного лікування, — 3 тисячі гривень;

На оперативне втручання на серці та серцевих судинах — 5 тисяч гривень;

На ендопротезування суглобів — 5 тисяч гривень.

Також у повідомленні надали контактні номери, за якими жителі громади зможуть отримати інформацію про перелік необхідних документів й порядок оформлення грошової допомоги:

Дніпровський район — (099) 25-35-491;

Корабельний район — (050) 87-51-141;

Центральний район — (066) 44-79-236.

Нагадаємо, що з бюджету Миколаєва виділять 89 тисяч 715 гривень, щоб виплатити матеріальну допомогу пораненим внаслідок ракетних обстрілів, 100-річним громадянам та миколаївцям, які потребують підтримки.

Також у Миколаєві збільшили грошову допомогу пораненим цивільним та сім'ям загиблих внаслідок обстрілів російських військ.