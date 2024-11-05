Грошова допомога жителям Херсонської громади за програмою «Соціальний захист»: деталі
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- Марія Хаміцевич
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12:43, 05 листопада, 2024
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У жовтні в рамках програми «Соціальний захист» 98 жителів Херсонської громади отримали грошову допомогу на суму 459 тисяч гривень.
Як повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко, кошти для цієї допомоги виділяють з бюджету і спрямовують на запити, повʼязані з медичними потребами.
За його словами, розміри виплат становлять:
- На стаціонарне лікування або оперування злоякісних новоутворень — 5 тисяч гривень;
- Людям з онкозахворюваннями, які не проходили стаціонарного лікування, — 3 тисячі гривень;
- На оперативне втручання на серці та серцевих судинах — 5 тисяч гривень;
- На ендопротезування суглобів — 5 тисяч гривень.
Також у повідомленні надали контактні номери, за якими жителі громади зможуть отримати інформацію про перелік необхідних документів й порядок оформлення грошової допомоги:
- Дніпровський район — (099) 25-35-491;
- Корабельний район — (050) 87-51-141;
- Центральний район — (066) 44-79-236.
Нагадаємо, що з бюджету Миколаєва виділять 89 тисяч 715 гривень, щоб виплатити матеріальну допомогу пораненим внаслідок ракетних обстрілів, 100-річним громадянам та миколаївцям, які потребують підтримки.
Також у Миколаєві збільшили грошову допомогу пораненим цивільним та сім'ям загиблих внаслідок обстрілів російських військ.
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