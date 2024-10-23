  • середа

    23 жовтня, 2024

  • 13.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 23 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 13.8° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

З бюджету Миколаєва виділили майже ₴90 тисяч на допомогу пораненим та 100-річним містянам

Будівля Миколаївської міської ради. Фото з відкритих джерелБудівля Миколаївської міської ради. Фото з відкритих джерел

З бюджету Миколаєва виділять 89 тисяч 715 гривень, щоб виплатити матеріальну допомогу пораненим внаслідок ракетних обстрілів, 100-річним громадянам та миколаївцям, які потребують підтримки.

Відповідний проєкт рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради у середу, 23 жовтня, повідомляють «МикВісті».

Як пояснив директор департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Василенко, гроші отримають 14 сторічних громадян, а також поранені внаслідок ракетних обстрілів Миколаєва та містяни, які опинилися в скрутних життєвих обставинах.

Скриншот з проєкту рішенняСкриншот з проєкту рішення

Нагадаємо, що у Миколаєві збільшили грошову допомогу пораненим цивільним та сім'ям загиблих внаслідок обстрілів російських військ.

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Налагодження партнерських відносин, нагадування про полонених та військові потреби: мер Миколаєва про результати відрядження до США
В Антикорупційній ініціативі ЄС позитивно оцінили звіт Миколаєва щодо використання міжнародних коштів
«Якщо на собак ₴15 млн, то і на житло треба більше», — депутати Миколаєва хочуть збільшити витрати на компенсації за іпотеку

Читайте також:

новини

«Ми вклалися у строки», — за рік «Нібулон» самостійно розмінував 98% своїх полів на Миколаївщині

Юлія Бойченко
новини

Ще дозволяє погода: запуск тепла в домівки миколаївців планують лише за пару тижнів

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві хочуть запровадити компенсації за поховання цивільних, які загинули через російську агресію

Олена Козубовська
новини

«Якщо на собак ₴15 млн, то і на житло треба більше», — депутати Миколаєва хочуть збільшити витрати на компенсації за іпотеку

Олена Козубовська
новини

Справа МСЕК в Миколаєві: Підозра поки не оголошена, фігуранти не затримані

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Миколаївська міська рада

«Якщо на собак ₴15 млн, то і на житло треба більше», — депутати Миколаєва хочуть збільшити витрати на компенсації за іпотеку
В Антикорупційній ініціативі ЄС позитивно оцінили звіт Миколаєва щодо використання міжнародних коштів
Налагодження партнерських відносин, нагадування про полонених та військові потреби: мер Миколаєва про результати відрядження до США

10 збитих дронів: у Кіма відзвітували щодо ліквідованих під ранок «Шахедів» на Миколаївщині

Мерія Миколаєва хоче долучитись до Револьверного фонду енергоефективних міст

5 годин тому

«Вода буде завтра»: журналістка з Миколаєва презентувала фільм про затоплену Афанасіївку

Головне сьогодні