З бюджету Миколаєва виділили майже ₴90 тисяч на допомогу пораненим та 100-річним містянам
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- Альона Коханчук
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17:58, 23 жовтня, 2024
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З бюджету Миколаєва виділять 89 тисяч 715 гривень, щоб виплатити матеріальну допомогу пораненим внаслідок ракетних обстрілів, 100-річним громадянам та миколаївцям, які потребують підтримки.
Відповідний проєкт рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради у середу, 23 жовтня, повідомляють «МикВісті».
Як пояснив директор департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Василенко, гроші отримають 14 сторічних громадян, а також поранені внаслідок ракетних обстрілів Миколаєва та містяни, які опинилися в скрутних життєвих обставинах.
Нагадаємо, що у Миколаєві збільшили грошову допомогу пораненим цивільним та сім'ям загиблих внаслідок обстрілів російських військ.
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