З бюджету Миколаєва виділили майже ₴90 тисяч на допомогу пораненим та 100-річним містянам

Будівля Миколаївської міської ради. Фото з відкритих джерел

З бюджету Миколаєва виділять 89 тисяч 715 гривень, щоб виплатити матеріальну допомогу пораненим внаслідок ракетних обстрілів, 100-річним громадянам та миколаївцям, які потребують підтримки.

Відповідний проєкт рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради у середу, 23 жовтня, повідомляють «МикВісті».

Як пояснив директор департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Василенко, гроші отримають 14 сторічних громадян, а також поранені внаслідок ракетних обстрілів Миколаєва та містяни, які опинилися в скрутних життєвих обставинах.

Скриншот з проєкту рішення

Нагадаємо, що у Миколаєві збільшили грошову допомогу пораненим цивільним та сім'ям загиблих внаслідок обстрілів російських військ.