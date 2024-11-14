Бюджет 2025: витрати на охорону держорганів та посадовців перевищать ₴3,8 млрд

Щорічні витрати на охорону держорганів та посадовців зростають. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

В проєкті бюджету на охорону державних органів та посадовців в Україні у 2025 році передбачили понад 3,8 мільярда гривень.

Про це повідомляє видання «Слово і діло».

У виданні нагадали, що Президент України та деякі чиновники, а також державні органи влади згідно із законом мають забезпечуватись державною охороною, що фінансується з бюджету.

Зазначається, що пік витрат відбувся після початку повномасштабної війни у 2022 році, коли фінансування зросло на 77% і досягли майже 2,9 млрд гривень.

У 2023 році сума збільшилася до 3,3 мільярда гривень, а у 2024 році — до майже 3,7 мільярда гривень.

Інфографіка Слово і діло: Видатки на державну охорону.

За даними видання, у 2014 році в бюджеті на ці статті витрат передбачили майже 314 млн грн. У 2015 році видатки зросли на 37,6% і становили майже 432 мільйона гривень.

Зазначається, що вже у 2019 році витрати вперше сягнули 1,3 мільярда гривень. У 2020-2021 роках фінансування також збільшили до 1,6 мільярда гривень.

Раніше повідомлялось, що на виробництво озброєння та військової техніки в Україні у 2025 році планується виділити понад 55 мільярдів гривень, що на 3 мільярди гривень більше, ніж виділялось на 2024 рік.