Єврокомісія затвердила фінансування п’яти оборонних проєктів включно з ППО для України
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- Альона Коханчук
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17:09, 14 листопада, 2024
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Єврокомісія схвалила фінансування п'яти оборонних проєктів, кожен з яких отримає по 60 мільйонів євро.
Як повідомили у пресслужбі Єврокомісії, більшість проєктів включають закупівлю оборонної продукції для України, зокрема систем протиповітряної оборони (ППО) та протиракетної оборони (ПРО), а також боєприпасів.
Спільні закупівлі мають на меті посилити оборонну готовність країн-членів Євросоюзу. Це перший випадок, коли члени ЄС спільно закуповують критично важливі оборонні продукти в трьох сферах: протиповітряна і протиракетна оборона, сучасна бронетехніка та боєприпаси.
Два проєкти спрямовані на посилення ППО – «Mistral» і «Jamie». Проєкт «Edirpa» підтримає закупівлю броні, а два інші проєкти стосуються боєприпасів.
Як зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, загалом участь візьмуть 20 з 27 членів ЄС.
«Крім обраних проєктів, були подані інші перспективні пропозиції, які додали до резервного списку, що дозволяє ідентифікувати їх для можливого майбутнього фінансування. Наприклад, держави-члени, залучені до цих пропозицій, можуть прагнути фінансово підтримати їх шляхом передачі невикористаних коштів ЄС, виділених їм у рамках спільного управління», – йдеться у повідомленні.
Раніше в Єврокомісії повідомили, що Україна за умови виконання всіх необхідних реформ зможе впродовж п'яти наступних років стати членом Європейського Союзу.
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