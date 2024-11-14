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Єврокомісія затвердила фінансування п’яти оборонних проєктів включно з ППО для України

Єврокомісія схвалила фінансування п'яти оборонних проєктів. Фото з відкритих джерелЄврокомісія схвалила фінансування п'яти оборонних проєктів. Фото з відкритих джерел

Єврокомісія схвалила фінансування п'яти оборонних проєктів, кожен з яких отримає по 60 мільйонів євро.

Як повідомили у пресслужбі Єврокомісії, більшість проєктів включають закупівлю оборонної продукції для України, зокрема систем протиповітряної оборони (ППО) та протиракетної оборони (ПРО), а також боєприпасів.

Спільні закупівлі мають на меті посилити оборонну готовність країн-членів Євросоюзу. Це перший випадок, коли члени ЄС спільно закуповують критично важливі оборонні продукти в трьох сферах: протиповітряна і протиракетна оборона, сучасна бронетехніка та боєприпаси.

Два проєкти спрямовані на посилення ППО – «Mistral» і «Jamie». Проєкт «Edirpa» підтримає закупівлю броні, а два інші проєкти стосуються боєприпасів. 

Як зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, загалом участь візьмуть 20 з 27 членів ЄС.

«Крім обраних проєктів, були подані інші перспективні пропозиції, які додали до резервного списку, що дозволяє ідентифікувати їх для можливого майбутнього фінансування. Наприклад, держави-члени, залучені до цих пропозицій, можуть прагнути фінансово підтримати їх шляхом передачі невикористаних коштів ЄС, виділених їм у рамках спільного управління», – йдеться у повідомленні.

Раніше в Єврокомісії повідомили, що Україна за умови виконання всіх необхідних реформ зможе впродовж п'яти наступних років стати членом Європейського Союзу.

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