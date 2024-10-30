2029: в Єврокомісії вперше назвали строки вступу України в ЄС

Єврокомісар Олівер Варгеї. Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Україна за умови виконання всіх необхідних реформ зможе впродовж п'яти наступних років стати членом Європейського Союзу.

Про це, 30 жовтня на пресконференції в Брюсселі, заявив єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї, передає DW.

За його словами, для України, Молдови та країн Західних Балкан створили додаткові інструменти, щоб «допомогти їм прискорити проведення реформ».

«Ці інструменти називаються «План зростання», «План України», залежно від країни. І за допомогою цього плану ми зробили можливим для Західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб все підготувати та стати членом ЄС до кінця наступного мандату Європейської Комісії», — сказав Єврокомісар.

Раніше Єврокомісія уперше виступила з чіткою публічною критикою телемарафону і заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.

Нагадаємо, більшість українців вважає, що підтримка Європейського Союзу у боротьбі з корупцією є недостатньою, хоча саме цей напрямок залишається найактуальнішим для більшості громадян. Згідно з опитуванням, 70% респондентів висловили недовіру до ефективності цієї підтримки, вважаючи, що боротьба з корупцією є найважливішою реформою, яку підтримують 74% опитаних.