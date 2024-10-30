  • середа

    30 жовтня, 2024

  • 12.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 12.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Єврокомісія зазначила, що Україна виконала вимоги 2022 року в процесі підготовки до вступу в ЄС

Прапори України та ЄС, фото: tribune.com.uaПрапори України та ЄС, фото: tribune.com.ua

У Європейській комісії зазначили, що у процесі підготовки до вступу в ЄС Україна «виконала всі кроки»,  визначені у висновку Європейської комісії від 2022 року щодо надання статусу кандидата.

Про це свідчить проєкт звіту Європейської комісії щодо України у рамках «пакету розширення», пише «Європейська правда».

Зазначається, що у документі позитивно відзначені зусилля України щодо прав нацменшин — попри те, що Угорщина вважає прогрес України недостатнім. Так, Єврокомісія позитивно оцінює зміни у меншинне законодавство, схвалені у грудні 2023 року, при цьому Брюссель пішов навіть на те, щоби підтвердити підтримку українського закону навіть без його аналізу Венеційською комісією.

«Хоч ми і відзначаємо, що Венеційська комісія не оновила свої рекомендації, та Єврокомісія вважає, що Україна виконала необхідні заходи», — цитують джерела «Європейської правди».

Окрім цього відзначили, що українська експертна спільнота підтримала цей закон після того, як до нього були внесені зміни, на яких наполягали експерти. Однак, угорський уряд і наближені до нього структури продовжували висувати претензії до України, не погоджуючись із виконанням рекомендації. 

Єврокомісія кілька разів зауважила, що «обмеження основних прав, пов’язані з воєнним станом, залишаються загалом пропорційним».

Також про звіт Єврокомісії пише «Радіо Свобода». Видання відзначає цитати про те, що Україна «продовжувала заохочувати доброчесність і заслуги в судовій системі» та «зміцнювати антикорупційну інституційну базу та нарощувати результати правозастосування в справах про корупцію на високому рівні».

Згідно зі звітом, попри прогрес у фундаментальних реформах, «потрібні подальші зусилля».

«Україні слід продовжувати зосереджуватись на подальшому створенні надійного досвіду правоохоронної діяльності у справах про корупцію на високому рівні… також посилити боротьбу з організованою злочинністю», — рекомендується в документі.

У Єврокомісії також закликають Україну працювати над подальшим застосуванням оновленого законодавства щодо прав нацменшин у тісній кооперації з ними.

Нагадаємо, більшість українців вважає, що підтримка Європейського Союзу у боротьбі з корупцією є недостатньою, хоча саме цей напрямок залишається найактуальнішим для більшості громадян. Згідно з опитуванням, 70% респондентів висловили недовіру до ефективності цієї підтримки, вважаючи, що боротьба з корупцією є найважливішою реформою, яку підтримують 74% опитаних.

Останні новини про: ЄС

В Антикорупційній ініціативі ЄС позитивно оцінили звіт Миколаєва щодо використання міжнародних коштів
Українці підтримують вступ до ЄС та НАТО: результати опитування
Більшість українців вважає європейську підтримку у боротьбі з корупцією недостатньою, — опитування

Читайте також:

новини

Миколаївська міськрада схвалила збільшення фінансування програми компенсацій за іпотекою до ₴30 млн

Олена Козубовська
новини

Міськрада Миколаєва звернулась до європейських партнерів з проханням підтримати План перемоги Зеленського

Аліса Мелік-Адамян
новини

Прокуратура просить суд накласти арешт на майно керівниці Миколаївської МСЕК, але їй досі не оголосили підозру

Аліса Мелік-Адамян
новини

У «Нібулоні» розповіли про складнощі з розмінуванням полів Миколаївщини: «Чорні сапери підкидають ВНП»

Юлія Бойченко
новини

Сім років тюрьми: старосту-колаборанта на Снігурівщині заочно засудили за співпрацю з росіянами

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: ЄС

Більшість українців вважає європейську підтримку у боротьбі з корупцією недостатньою, — опитування
Українці підтримують вступ до ЄС та НАТО: результати опитування
В Антикорупційній ініціативі ЄС позитивно оцінили звіт Миколаєва щодо використання міжнародних коштів

«Мова йде про виживання», — депутати просять Кабмін підвищити зарплатню вчителям у Миколаєві

Миколаїв звернувся до європейських партнерів з проханням підтримати президентський План перемоги

6 годин тому

Заміновані поля: на Миколаївщині реалізують перший держконтракт на розмінування

Головне сьогодні