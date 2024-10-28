Більшість українців вважає європейську підтримку у боротьбі з корупцією недостатньою, — опитування

Підтримка ЄС. Фото для ілюстрації з сайту svidomi.in.ua

Більшість українців вважає, що підтримка Європейського Союзу у боротьбі з корупцією є недостатньою, хоча саме цей напрямок залишається найактуальнішим для більшості громадян. Згідно з опитуванням, 70% респондентів висловили недовіру до ефективності цієї підтримки, вважаючи, що боротьба з корупцією є найважливішою реформою, яку підтримують 74% опитаних.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» з 24 по 29 вересня 2024 року.

Згідно з даними опитування, реформи у сфері національної безпеки, оборони та судової системи отримали по 36% підтримки, тоді як реформи поліції та митниці є пріоритетними лише для 10% респондентів. Найвищу оцінку отримала цифрова трансформація, якою задоволені 66% українців, тоді як 20% залишилися незадоволеними. Підтримкою гендерної рівності задоволена половина респондентів, але 30% висловили незадоволення, а 21% не змогли визначитися.

Ставлення українців до реформ. Скриншот з презентації «Рейтинг»

Реформа національної безпеки демонструє змішане ставлення: 46% задоволених, 47% незадоволених, а 7% не визначилися. За реформою поліції 57% опитаних виявили незадоволення, тоді як 40% були задоволені. Митна реформа також отримала більше критики, з 56% незадоволених, 30% задоволених та 15% без відповіді. Судова реформа отримала найнижчу оцінку: 73% незадоволених та лише 21% задоволених, а антикорупційні зусилля оцінили позитивно лише 15% респондентів, тоді як 84% висловили незадоволення.

На скільки українці задоволені результатами реформ. Скриншот з презентації «Рейтинг»

Серед інших пріоритетів підтримки з боку ЄС, допомога деокупованим територіям визнана найбільш ефективною, з позитивною оцінкою у 48% респондентів. Підтримка у розслідуванні воєнних злочинів вважається ефективною для 38% опитаних, а забезпечення справедливого правосуддя — для 31%.

Ефективність допомоги ЄС . Скриншот з презентації «Рейтинг»

Під час опитування методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) опитали 2000 респондентів, що представляють доросле населення України (за винятком тимчасово окупованих територій та територій без українського мобільного зв'язку). Похибка становить 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95.

Нагадаємо, Національна гвардія України має найвищий рівень довіри серед усіх правоохоронних органів країни — 86% українців висловили їй свою довіру.

Нагадаємо, рівень довіри до президента України Володимира Зеленського залишається незмінним з травня 2024 року. Наразі 59% українців довіряють главі держави, тоді як 37% — не довіряють.

Також раніше повідомлялося, що станом на вересень 2024 року голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у рейтингу довіри українців серед політиків мав 46%. Він є другим після президента Володимира Зеленського, рейтинг якого склав 51%.

Крім того, за результатами опитування 54% українців вірять, що Захід підтримує прагнення до завершення війни на умовах, які будуть прийнятними для України.

Також «МикВісті» інформували, що згідно опитуванню українці мають різні прогнози стосовно тривалості війни. 57% думають, що конфлікт триватиме ще довго, а 14% сподіваються на його завершення протягом 6-12 місяців.

Нагадаємо, також дані дослідження свідчать, що Збройним силам України продовжують мати високу довіру серед громадян та посідають перше місце у відповідному рейтингу. Їм довіряють ледь не всі жителі країни.

Опитування миколаївців у 2024 році

Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.

Також рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році. А діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих.

Після цього міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на результати щорічного муніципального дослідження. Він заявив про відповідальність медіа за формування негативних «настроїв» серед населення.

65% миколаївців відповіли, що зацікавлені в інформації щодо того, скільки коштів отримала місцева влада на реконструкцію та як вони були витрачені. Водночас якість наданих послуг містяни оцінили середньо: стан медицини, захисних укриттів, роботи поліції, лікарень та навчальних закладів.

Ще майже половина миколаївців вважає, що економічне становище в Україні погіршиться в найближчі 12 місяців.