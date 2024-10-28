Опитування: Українці найбільше довіряють Нацгвардії та СБУ, найменше — судовій системі

Національна гвардія України. Фото для ілюстрації з сайту volynnews.co

Національна гвардія України має найвищий рівень довіри серед усіх правоохоронних органів країни — 86% українців висловили їй свою довіру.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» з 24 по 29 вересня 2024 року.

Дослідження показало, що у порівнянні з 2023 роком рівень довіри до Нацгвардії зріс із 72%, тобто на 14%. Служба безпеки України посіла друге місце з показником довіри у 73%, що також на 14% більше, ніж торік. Державна прикордонна служба має 54%.

Рейтинг довіри до сектору правопорядку. Скриншот з презентації «Рейтинг»

Національна поліція та Міністерство внутрішніх справ (МВС) мають по 48% довіри. Варто зазначити, що рівень довіри до Нацполіції знизився у порівнянні з минулим роком, коли він складав 56%. Державне бюро розслідувань (ДБР) має довіру 45% опитаних. Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Генеральна прокуратура та Державна митна служба мають приблизно однаковий рівень довіри — близько 33%, тоді як понад 60% респондентів їм не довіряють.

Загалом дослідження показало, що українці найменше довіряють судовій системі у порівнянні з іншими правоохоронними органами. Найнижчий рівень довіри отримала судова влада — лише 25%.

Як змінилися показники довіри з 2023 року. Скриншот з презентації «Рейтинг»

Під час опитування методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) опитали 2000 респондентів, що представляють доросле населення України (за винятком тимчасово окупованих територій та територій без українського мобільного зв'язку). Похибка становить 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95.

Нагадаємо, рівень довіри до президента України Володимира Зеленського залишається незмінним з травня 2024 року. Наразі 59% українців довіряють главі держави, тоді як 37% — не довіряють.

Також раніше повідомлялося, що станом на вересень 2024 року голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у рейтингу довіри українців серед політиків мав 46%. Він є другим після президента Володимира Зеленського, рейтинг якого склав 51%.

Крім того, за результатами опитування 54% українців вірять, що Захід підтримує прагнення до завершення війни на умовах, які будуть прийнятними для України.

Також «МикВісті» інформували, що згідно опитуванню українці мають різні прогнози стосовно тривалості війни. 57% думають, що конфлікт триватиме ще довго, а 14% сподіваються на його завершення протягом 6-12 місяців.

Нагадаємо, також дані дослідження свідчать, що Збройним силам України продовжують мати високу довіру серед громадян та посідають перше місце у відповідному рейтингу. Їм довіряють ледь не всі жителі країни.

Опитування миколаївців у 2024 році

Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.

Також рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році. А діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих.

Після цього міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на результати щорічного муніципального дослідження. Він заявив про відповідальність медіа за формування негативних «настроїв» серед населення.

65% миколаївців відповіли, що зацікавлені в інформації щодо того, скільки коштів отримала місцева влада на реконструкцію та як вони були витрачені. Водночас якість наданих послуг містяни оцінили середньо: стан медицини, захисних укриттів, роботи поліції, лікарень та навчальних закладів.

Ще майже половина миколаївців вважає, що економічне становище в Україні погіршиться в найближчі 12 місяців.