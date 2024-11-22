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5 тисяч гектарів: на Миколаївщині стартують перші аукціони з суборенди держсільгоспземель

На Миколаївщині стартують аукціони з суборенди держсільгоспземель. Ілюстраційне фото з відкритих джерелНа Миколаївщині стартують аукціони з суборенди держсільгоспземель. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

З 26  листопада на Миколаївщині стартують перші аукціони з суборенди державних сільськогосподарських земель. 

Про це повідомили в пресслужбі Фонд державного майна України Миколаївської області.

Перші п’ять аукціонів відбудуться в один день. Лотами стануть земельні ділянки площею від 23 до 1186 гектарів. Найбільший із них — ділянка на 1186 гектарів, стартова ціна суборенди якої становить майже 4,2 мільйона гривень на рік. Зазначається, що цей лот є найбільшим серед наразі доступних у регіоні.

Наступні торги заплановані на 29 листопада, а також 16 та 20 грудня. Загалом у регіоні вже оголошено 16 аукціонів, на які виставлені земельні ділянки загальною площею близько 5 тисяч гектарів.

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За словами заступника голови Фонду державного майна України Ігоря Тимошенка, ці торги є важливим кроком у підтримці українських аграріїв, особливо в умовах війни.

«Аукціони суборенди державних сільгоспземель на Миколаївщині — можливість для відновлення аграрного потенціалу регіону», — сказав він.

Термін суборенди доступних ділянок становить 14 років. Основна частина земель має цільове призначення. Зазначається, що площі варіюються від 4,5 гектарів до понад однієї тисячі гектарів, а стартова ціна — 9 тисяч гривень. 

Усі аукціони проводяться через електронну систему «Прозорро.Продажі». Загалом у першому пулі земель на Миколаївщині будуть виставлені 142 ділянки загальною площею близько 20 тисяч гектарів.

Участь в аукціонах можуть брати як фізичні, так і юридичні особи. Для цього необхідно обрати лот, зареєструватися на одному з підключених електронних майданчиків, подати заявку, завантажити необхідні документи, а також сплатити реєстраційний та гарантійний внески.

Детальну інформацію про проєкт можна знайти на офіційному сайті «Земельного банку» або його сторінці у Facebook «Земельний банк».

Раніше повідомлялось, що Фонд держмайна виставив на продаж аварійну будівлю Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні з прилеглою територією. Торги заплановані на 23 квітня зі стартовою ціною 2,9 мільйона гривень.

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