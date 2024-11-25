Санкції РНБО: на Одещині під обмеженнями перебуває 17 компаній

Станом на 2024 рік під санкціями Ради національної безпеки і оборони України перебуває 184 компанії, серед яких 17 бізнесів розташовані в Одеській області.

Про це свідчать аналітичні дані Оpendatabot.

Інфографіка Оpendatabot

У 2024 році кількість компаній під санкціями зросла, адже до списку додали 119 нових підприємств, тоді як у 2023 році — лише 10.

Найбільше санкційних компаній у Києві — 102, а також у Львівській області — 13. Слід зазначити, що на Миколаївщині під санкціями перебувають 3 підприємства.

Інфографіка Оpendatabot

28 компаній в Україні перебуватимуть під санкціями довічно, ще 36 — залишаться під обмеженнями до 2034 року, а кожна друга компанія — до 2027 року.

Переважна частина підсанкційних бізнесів займається оптовою торгівлею, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами.

Інфографіка Оpendatabot

Зазначається, що торік одна з санкційних компаній отримали 2,6 мільярда гривень доходу.

Покинути санкційний список можна лише за умови підписання відповідного рішення РНБО Президентом України або після завершення терміну санкцій, якщо їх не поновили.

Нагадаємо, що Україна запровадила нові санкції, які стосуються колаборантів і тих, хто забезпечує роботу авіаційної інфраструктури РФ.