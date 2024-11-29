Будемо вважати це помилкою друкаря: опублікування закону про підвищення податків перенесли

Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року, а не сьогодні, як повідомлялося напередодні.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Безсонна ніч і є результат — ресурсний закон набуде чинності 1 грудня 2024 року. Опублікований буде відповідно 30 листопада. Здоровий глузд переміг. Будемо вважати це помилкою друкаря», — написав він.

В свою чергу, народний депутата Ярослав Железняк написав, що публікація закону перенесена через розголос.

«Публікацію закону про підвищення зняли чи перенесли, коротше опублікують його тепер лише завтра, 30 листопада, і набуде чинності як і планувалося 1 грудня. Дякую всім хто долучився. Зокрема, голові комітету», — написав нардеп.

Він зазначив, що до 1 грудня військовий збір рахується як і був: 1,5%.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про історичне підвищення податків.