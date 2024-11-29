Україна отримала перші $100 млн фіндопомоги від Південної Кореї
-
- Аліна Квітко
-
•
-
17:09, 29 листопада, 2024
-
Україна отримала бюджетну допомогу від Республіки Корея в розмірі 100 мільйонів доларів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери.
Про це повідомили в пресслужбі Кабінету Міністрів України.
Згідно з Рамковою угодою, підписаною в квітні 2024 року, Україна має можливість отримати кредити на суму до 2,1 мільярд доларів США до 2029 року.
— Це перша бюджетна допомога наших корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери, – написав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що у 2024 році Південна Корея виділила 14 мільйонів доларів на відновлення водної інфраструктури України, у тому числі Миколаївщини.
Останні новини про: Міжнародна допомога