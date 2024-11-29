Україна отримала перші $100 млн фіндопомоги від Південної Кореї

Україна отримала перше пільгове фінансування від Уряду Республіки Корея. Фото: AP

Україна отримала бюджетну допомогу від Республіки Корея в розмірі 100 мільйонів доларів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери.

Про це повідомили в пресслужбі Кабінету Міністрів України.

Згідно з Рамковою угодою, підписаною в квітні 2024 року, Україна має можливість отримати кредити на суму до 2,1 мільярд доларів США до 2029 року.

— Це перша бюджетна допомога наших корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери, – написав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що у 2024 році Південна Корея виділила 14 мільйонів доларів на відновлення водної інфраструктури України, у тому числі Миколаївщини.